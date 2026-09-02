Gustavo Puerta es nuevo jugador del Olympiacos: así fue el anuncio oficial

Gustavo Puerta durante su presentación como futbolista del Olympiacos de Grecia. Foto: Olympiacos

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Gustavo Puerta fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo jugador del Olympiacos de El Pireo. El volante, que fue uno de los futbolistas más destacados de la selección colombiana en el Mundial de Norteamérica 2026, continuará su carrera deportiva en la máxima categoría del fútbol griego.

El grupo que preside Evangelos Marinakis pagó cerca de 20 millones de euros por hacerse con los servicios del volante vallecaucano, cifra correspondiente a la cláusula de rescisión fijada en su contrato con el Racing de Santander. Precisamente con ese club, Puerta había logrado el ascenso a la Primera División de España la temporada pasada.

Este será el sexto club en la carrera del mediocampista, que debutó como profesional en Bogotá FC. Desde allí dio el salto al fútbol europeo con el Bayer Leverkusen alemán, que lo cedió primero al Nürnberg y luego al Hull City inglés, antes de que continuara su proceso de crecimiento futbolístico en el Racing de Santander.

Sus actuaciones en el último año con Racing le permitieron ser convocado por Néstor Lorenzo a la selección de Colombia y se convirtió en una de las revelaciones de la tricolor. Tanto así que en el Mundial fue titular en la mitad de la cancha, siendo clave en varios encuentros, sobre todo en la fase de grupos.

Ahora, tras disputar un puñado de partidos en el arranque de la temporada 2026-27 de LaLiga de España, Puerta será jugador del Olympiacos, que además de pelear por el título de la Superliga y la Copa de Grecia, buscará ser protagonista en la Europa League.

“Para mí es un placer venir a un club tan grande como lo es el Olympiacos, un club que tiene una historia grandísima, llena de títulos, llena de jugadores que han pasado por acá y han tenido una carrera increíble. Para mí es un placer estar acá”, comentó el volante de 23 años.

El vallecaucano será el quinto futbolista colombiano que llega al club más ganador de Grecia. El primero en hacerlo fue Jorge Bermúdez. Luego le siguieron los pasos Juan Pablo Pino y Felipe Pardo. El grupo de jugadores tricolor en el onceno de El Pireo lo completa James Rodríguez, que vistió dicha camiseta entre 2022 y 2023.

Puerta no fue el único jugador de la selección de Colombia que cambió de equipo en este reciente mercado de fichajes. También lo hizo Daniel Muñoz, quien pasó del Crystal Palace al Nottingham Forest, equipo que igualmente es propiedad de Evangelos Marinakis, el mismo empresario griego dueño del Olympiacos.

Otro jugador del combinado nacional que cambió de equipo en este mercado fue Johan Mojica, quien tras abandonar el Mallorca continuó su carrera en territorio español, ahora vistiendo los colores del Getafe, club con el que buscará tener continuidad.

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