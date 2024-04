Gustavo Puerta y las claves de Bayer Leverkusen: “es un privilegio estar en este equipo”

Gustavo Puerta, futuro de la selección de Colombia, ganó con Bayer Leverkusen en la Bundesliga el primer título de su carrera. Foto: Archivo Particular

Aunque solo tiene 20 años, Gustavo Puerta ya sabe que el día en el que ganó el título de la Bundesliga con Bayer Leverkusen será uno de los más bonitos de su vida. Este miércoles, en entrevista exclusiva con varios medios de Colombia, el mediocampista vallecaucano recordó esa tarde gloriosa. “Creo que nunca voy a olvidar cómo, sin que se hubiese acabado el partido, la gente ya estaba saltando a celebrar al campo. Fue algo muy loco para mí, pero fue un momento muy bonito. Me dejó marcado, fue el primer título de mi carrera, con uno de los mejores equipos del mundo. Esa imagen nunca la voy a borrar”, explicó el volante, exjugador de Bogotá F.C.

Aunque apenas disputó algunos minutos y no fue un jugador clave en la rotación de su entrenador, Xabi Alonso, Gustavo Puerta puede decir que, apenas empezando su carrera, fue campeón de la Bundesliga con un equipo que no perdió ni un solo partido, al menos hasta el momento en el que concedió esta entrevista. “Conseguir mi primer título tan joven, en una de las cinco ligas más importantes del mundo es un logro impresionante. Siento que será una de las cosas más grandes de mi carrera, aunque quiero seguir ganando títulos”, indicó.

El histórico Leverkusen de Alonso, de hecho, no se conforma con la liga alemana Todavía en carrera por la Copa de la Liga y la Europa League, el equipo de las aspirinas quiere lograr un triplete histórico e inédito en la historia del club. Antes de la liga ganada hace unas semanas, con cinco fechas de anticipación, Bayer solo tenía tres títulos: una copa nacional, una Copa de Europa y una liga de segunda división. Esta temporada, de la mano del estratega español, el equipo de Gustavo Puerta aspira a duplicar su palmarés.

“Sentimos que todavía no hemos ganado nada, porque todavía tenemos finales importantes por delante. Además de la Copa en Alemania, queremos también la Europa League. Estamos concentrados. Queremos llegar a la final y hacer una temporada histórica”, alertó el volante colombiano, que se definió como un privilegiado por poder jugar en equipo como el de Xabi Alonso.

Las claves del histórico Bayer Leverkusen

“Es un privilegio estar donde estoy. Tener a Xabi como entrenador, aprender de él, es una fortuna. Por supuesto que me gustaría jugar más, pero por el momento me ha tocado aprender desde afuera. Estoy disfrutando de ese proceso, madurando desde la barrera”, explicó Puerta.

Antes de aterrizar en la primera de Bayer, Gustavo Puerta se fue cedido al F. C. Núremberg de la segunda división, justo después de ser comprado por el equipo alemán. Sin embargo, su buen rendimiento llevó a Xabi Alonso a darle un lugar en el primer equipo al colombiano.

“Pasar de la B en Colombia a jugar en Alemania fue un giro de 360 grados. Al principio ni me lo creía. El proceso, incluido estar en el Núremberg, ha sido impresionante. Jugar la Bundesliga, en uno de los mejores equipos del mundo, ha sido un gran aprendizaje. Me cambió totalmente, afuera y dentro de la cancha soy otro jugador. Y eso que no he podido jugar minutos. Sin embargo, como futbolista, creo que he cambiado”, dijo el mediocampista.

El estilo de Alonso, según Puerta, es lo que ha llevado a Bayer Leverkusen hasta donde está. “Es un equipo de gran fútbol. La idea primordial es mantener el balón y dominarlo. Buscamos ejercer superioridad contra el rival a través de posiciones muy largas. Siempre intentamos pisar el área rival después de haber hecho una posesión larga de pelota y con muchos pases en corto”, explicó el futbolista, quien comparó el juego del Leverkusen con la selección colombiana de Néstor Lorenzo.

“Son estilos diferentes. El de la selección es más vertical, más directo en ataque y las transiciones son fundamentales. La clave es que uno como jugador se debe acostumbrar a todos los estilos”, señaló Puerta, quien también habló de su lugar en la selección de Colombia.

“Trabajo para ir a la Copa América”

Gustavo Puerta estuvo presente en la última convocatoria de Néstor Lorenzo, en la previa de la Copa América. El colombiano, de hecho, habló de la relación que tiene con el entrenador argentino. “No hablamos mucho, pero él me dijo que, así no jugara mucho acá en Alemania, él siempre estaba pendiente de mí. Eso me motivó y me pareció importante. Me dijo que me llevó a la gira por Europa porque quería verme y saber cómo me integraba con el grupo. Estar en la selección es un privilegio. Quiero terminar bien la temporada, trabajar duro, para llegar a la convocatoria de la Copa América”, reveló.

Sin embargo, consciente de su falta de minutos, Gustavo Puerta dijo que sabe que tiene difícil llegar a la selección para el torneo que, desde junio, se jugará en Estados Unidos: “Ya di un paso importante, estar en uno de los mejores equipos del mundo. Eso suma para estar en la selección. Ahora necesito más minutos y destacar. Eso solo me lo dará el trabajo. El profe decide, a mí solo me queda seguir trabajando y esperar lo que venga”.

