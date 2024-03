Haaland y Mbappé quieren destronar a Messi y Cristiano Ronaldo en la Champions

Erling Haaland (cent.) es la principal estrella del Manchester City de Pep Guardiola. Foto: AFP - OLI SCARFF

Ya se acababa el primer tiempo y faltaban solo 50 segundos, pero para Erling Haaland cada segundo cuenta, cada centímetro es letal y cada respiro es una fuente de inspiración. El balón llegó flotando desde la mitad del campo como una viruta de polvo que fluye a través del aire caliente con libertad y autonomía.

El Manchester City ganaba 2 contra 1 y los cuartos de final estaban cada vez más cerca. Haaland recibió el balón en el área con suma facilidad, se zafó de la presión de dos defensores del Copenhagen F.C. y disparó violentamente con la pierna izquierda de forma automática.

Ese fue su gol número 41 en Champions League; así de simple, así de natural. Más goles que los que marcó Fernando Morientes, Ferenc Puskás, Edinson Cavani, Gerd Muller, Wayne Rooney, Samuel Eto’o, Luís Figo, Luis Suárez, y muchas más leyendas del fútbol en este campeonato.

El apetito goleador del noruego es voraz e insaciable. Llegó a los 20 goles más rápido que cualquiera, en apenas 24 partidos, dejando en ridículo a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, que en un tiempo equivalente, acumulaban ocho y un gol respectivamente. Los números del joven “Androide” realmente asustan.

La Champions es una competencia pérfida y escurridiza. Muchos jugadores la persiguieron durante toda su carrera con incansable ímpetu; pero para algunos fue imposible evitar el destino inescrutable y agotador. Ronaldo Nazario la buscó, enceguecido, por muchos años y aunque estuvo en equipos que, entre sí, acumulan 21 Champions, jamás pudo ganarla.

Zlatan Ibrahimovic, con su ego omnipresente, no pudo conseguirlo, aunque sus gestos siempre fueron de orgullo al terminar vencido y atrapado, una y otra vez, en los vestidores silenciosos. Tampoco Diego Armando Maradona; ni Francesco Totti, ni Gianluigi Buffon, ni Radamel Falcao, ni Eric Cantoná, ni Thierry Henry ni Ruud Van Nistelrooy, aunque estos dos últimos estén en el top diez de máximos goleadores de la competencia, pudieron conquistarla.

El escenario es caótico y, sin embargo, hay jugadores que han ganado el torneo en varias ocasiones, e incluso, unos pocos, han superado la barrera de los 100 goles. Y aunque la competencia sea tan brutal, y aunque el éxito se represente de forma tan radical y obscena, hay quienes la han domado y que han dormido complacidos en su seno discriminador.

Lionel Messi es el jugador que más goles ha marcado en la Champions League con un mismo equipo: 120 goles con el Barcelona. Una cifra que roza con la fantasía y la ficción, y que se aleja con sorna de sus perseguidores con una risa burlona en la cara. Cristiano Ronaldo, su más grande rival, no se queda atrás, de hecho, es el máximo goleador de la competición con 141 tantos anotados en su tóxica relación con la Orejona.

Doce más que Messi, y de momento, 100 más que Haaland y 95 más que Mbappé, aunque con toda una carrera ya agotada y aunque duela, agonizante.

Sin embargo, es Robert Lewandowski el que actualmente está más cerca de los 100 goles, el que está más cerca del luso y del argentino, al menos en términos estadísticos. Su ego quizá no le permita parar antes de alcanzar los tres dígitos, y en cierto sentido se lo merece, aunque ya vimos que el mérito no juega a favor de nadie. Jamás lo ha hecho, no toma partido ni se involucra. Robert ha de trabajar duro, pues ya tiene 36 años, los minutos en el campo se agotan y su salida del Bayern Múnich lo ha mantenido alejado de las fases finales de la Champions por mucho tiempo.

Los que verdaderamente están aterrorizando a sus rivales son Mbappé y Haaland, que manejan datos imposibles. El noruego tiene un promedio goleador de 1.11 goles por partido, el mayor porcentaje en el top 20, y el francés ostenta un no humilde promedio de 0.67 goles por partido.

Las jóvenes estrellas parecen estar acechando con mirada embelesada el techo que han impuesto Lionel y Cristiano, ya alejados de Europa, y sin oportunidad de engrosar sus números. Aunque el camino es largo, parece que todo va encaminado a sembrar una rivalidad igual de retadora y aguerrida que la que sostuvieron por años los dos cracks mundiales.

Cristiano fue el primero en ganar la competencia de forma consecutiva cinco veces y es el único jugador que ha marcado en tres finales. Pero las cosas están cambiando muy rápido, apenas si nos estamos acostumbrando al abandono de ‘El Comandante’ y de ‘La Pulga’, y ya el ‘Androide’ y ‘Donatello’ se han entrometido bruscamente en el top 20 de máximos goleadores, y Herling ya ganó su primera corona.

