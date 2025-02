“¿Messi, Maradona o Pelé? Yo soy el mejor de la historia”: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, en el partido más reciente de Al-Nassr. Foto: Al-Nassr, vía X

Cristiano Ronaldo volvió a hablar sin tapujos sobre su carrera, su legado y su vida en Arabia Saudita en una extensa entrevista con Edu Aguirre para El Chiringuito de Jugones. El portugués, como es habitual, dejó declaraciones contundentes sobre su legado, su relación con Messi, su salida de Real Madrid y su visión sobre el fútbol actual.

“Soy el futbolista más completo que ha existido. Te puede gustar Messi, Pelé o Maradona, pero soy el más completo y el mejor de la historia. No vi a nadie mejor que yo”, afirmó Ronaldo con su característica confianza.

Además, insistió en que sus registros lo respaldan: “Soy el mayor goleador de la historia. No siendo zurdo, estoy en el top 10 de la historia en goles con la izquierda. Son números, soy el jugador más completo que ha existido”.

Cristiano Ronaldo estuvo a punto de jugar en Barcelona

El portugués también reveló que pudo haber jugado en el Barcelona cuando era joven. “Estuve con una persona del club y quiso contratarme, pero no pasó. Me querían fichar y me llevaban al año siguiente. El Manchester me llevó en el momento”, recordó, señalando lo que pudo haber sido un giro radical en su carrera.

Ronaldo confesó que le gustaba jugar en el Camp Nou y, sobre todo, marcar goles allí. “Me venía arriba, me silbaban, había un aura diferente. Me daban igual los insultos, solo pensaba en marcar para callar a esa gente. Me gustaba más hacer gol en el Camp Nou que en el Bernabéu”.

Sobre la histórica rivalidad entre Real Madrid y Barcelona, y su duelo con Messi, aseguró: “Vivíamos una semana con una tensión por las nubes. Era una rivalidad histórica. Madrid-Barça, Cristiano-Messi, Ramos-Piqué. Era muy bonito. Tenía muy buena relación con Messi, una vez le traduje en unos premios y todo antes de que empezase la gala. Siempre me trató bien”.

¿Por qué Cristiano Ronaldo se fue de Real Madrid?

Respecto a su salida del Real Madrid, explicó que buscaba una nueva motivación. “Mi ciclo estaba cerrado, quería una motivación diferente. Mi salida no me desgastó. El presidente aceptó mi salida, aunque no se portó muy bien conmigo negociando. Él quería volver atrás, pero yo ya no podía. Aprecio y tengo respeto a Florentino, hablo alguna vez con él. No descarto volver un día cuando termine mi carrera y hacer algo chulo”.

A pesar de su marcha, el delantero mantiene un fuerte vínculo con España y el Real Madrid. “Es mi casa. Mis hijos crecieron allí, mis amigos, jugué en el Madrid. Estaré siempre con el Madrid en mi corazón, es donde más feliz fui”, confesó. Incluso bromeó sobre su hijo Mateo: “Me pica diciendo que Mbappé es mejor que yo”.

La visión de Cristiano Ronaldo del fútbol: esto dijo de Bellingham, Vinícius y Mbappé

En cuanto a los entrenadores, CR7 fue claro: “Tienen que haber sido jugadores antes. Si no ha estado en un vestuario, es muy difícil, imposible. Si miras la historia, de los 50 mejores, 48 han sido jugadores. No tengo entrenador favorito, aprendí de todos. He tenido entrenadores muy malos. No tienen ni p*** idea del fútbol”.

El portugués también elogió a Jude Bellingham: “Me gusta mucho, me recuerda a Zidane. Bellingham es muy joven y tiene todo el futuro delante, va a dar mucho al Madrid”.

Sobre el Balón de Oro, fue tajante: “No hay credibilidad, Vinícius tendría que ser el Balón de Oro. Yo lo he sentido muchas veces y sentí rabia. Con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar”.

Al hablar de Mbappé, opinó que el francés aún debe aprender a jugar de delantero: “Si estuviese en el Madrid le enseñaría a jugar de ‘9’ como Cristiano, porque yo también tuve que aprender. No puede esperar, tiene que aparecer. Si yo lo sigo haciendo, él, claro que puede”.

Aunque ya no está en la élite europea, sigue viendo fútbol: “De vez en cuando sí. Me gusta, es mi pasión. Veo Sporting de Portugal, que es mi club. Al Manchester, al Madrid, a la Juventus”.

El exmadridista también explicó su mentalidad competitiva. “Desde niño soy así, me picaba y lloraba. Mis vecinos me llamaban ‘el llora’, porque cuando perdía, lloraba de rabia. Ahora llego a casa y mis hijas me reprochan cuando me enfado o protesto”.

Respecto a su futuro, señaló: “No me lo imagino, pero me estoy preparando. Con varias empresas, con cosas que me puedan motivar... También ayudar a la sociedad y a los jóvenes”.

Cristiano también habló sobre su dieta y su enfoque en la recuperación: “No me cuesta, yo hago las cosas bien. Hay un factor psicológico. Una vez por semana, no pasa nada comer ‘comida mala’. La rutina es la clave para todo”.

Sobre su metodología de recuperación, detalló: “Si me desgasto tres horas, estoy recuperándome tres horas. Si acuesto a los niños y nos ponemos a ver una película, al otro día me conecto a recuperar en la máquina”.

En cuanto a los entrenamientos, afirmó: “Si tienes tres partidos por semana, la preparación tiene que ser otra. Muchos entrenadores no lo entienden”.

Ronaldo también reivindicó su impacto en el fútbol: “Soy muy consciente de ello, sobre todo a nivel de recuperación física. Cambié la idea de muchos futbolistas”.

Por último, explicó su adaptación a Arabia Saudita: “Me está gustando mucho la experiencia. Me siento muy bien con mi familia aquí. Soy una persona de desafíos, de cosas nuevas. No me intimidan los grandes retos”.

Cristiano Ronaldo sigue siendo un personaje único en el mundo del fútbol, con una mentalidad inquebrantable y una confianza inigualable en su propio legado. Su historia aún no ha terminado y, como él mismo dice, seguirá compitiendo hasta donde su cuerpo y su mentalidad se lo permitan.

