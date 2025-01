“Hay que aprender del juego de James”: Eduardo Berizzo, DT de León

Eduardo Berizzo (izq.) es el director técnico de James Rodríguez en León. Foto: Club Léo

James Rodríguez volvió a ser figura con León en la Liga MX. El colombiano fue la titular y dio una asistencia en el triunfo 2-1 ante Chivas en condición de local. Eduardo Berizzo, director técnico de las Fieras, destacó la adaptación del colombiano y la buena participación que ha tenido en el fútbol de México.

“Los jugadores top no sufren adaptaciones, creo que ya interpretan nuestra manera de jugar y eso te lo podrá decir mejor él, que no queda contento con todos los pases que no llegan a destino. Es muy exigente con él mismo y quiere acertar todos los pases. Nuestra delantera va a valerse de un pase exquisito que te deja de cara al gol, saca el balón de una zona congestionada y lo libera a la otra parte con una gran pegada, con una gran capacidad de leer el juego”, dijo Berizzo tras la victoria en la noche del martes.

El argentino, también destacó que James juega sin ningún tipo de privilegio propio: “Me parece que ha tenido una adaptación fantástica, principalmente al grupo humano de futbolistas, es uno más. Conversa con todo el mundo, se siente cómodo. Lo veo contento, comprometido con el equipo, presiona".

¿El juego del León debe ser alrededor de James?

En la rueda de prensa, Berizzo confesó que deben aprender de los movimientos de James y lograr entender como sacar lo mejor del jugador colombiano. “Es comprender donde nos conviene que juegue James y cómo nos tenemos que mover a partir de él. Es un futbolista que aparece por la banda, luego por el centro, que está leyendo permanentemente como ubicarse a los costados o a la espalda de los volantes de contención”, dijo el DT.

“Habrá que aprender y seguir aprendiendo de su juego para poder picar, comprender cuáles son sus movimientos y movernos a partir de él”.

