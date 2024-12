¿Hay que decir adiós? Esto dijo Salah respecto a su renovación con Liverpool

Mohamed Salah, figura del Liverpool. Foto: AFP - ADRIAN DENNIS

El delantero egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, autor esta temporada de 17 goles y 13 asistencias en la Premier League, admitió este domingo que su renovación con el club Red está “aún lejos”.

“Lo daré todo por ayudar al equipo a ganar el campeonato. Estamos en la buena dirección, pero hay otros buenos equipos que están al acecho y tenemos que mantener la concentración, humildes y trabajar duro”, declaró el astro egipcio tras la victoria 5-0 contra el West Ham que permite al Liverpool liderar la Premier League con ocho puntos de ventaja sobre el Nottingham Forest.

En referencia a su renovación, Salah, cuyo contrato finaliza en junio, aseguró que “está aún lejos”. “Pero no quiero decir nada a los medios para que la gente no empiece a escribir cosas, pero realmente no se ha avanzado”, dijo el egipcio. “Yo estoy concentrado en el equipo y espero que ganemos la Premier League”.

Tras el partido de este domingo, en el que Salah volvió a anotar un gol y dio dos asistencias, su entrenador Arne Slot destacó que las estadísticas del egipcio esta temporada son extraordinarias.

“No creo que nos siga sorprendiendo porque conocemos qué tipo de futbolista es y de lo que es capaz de hacer, pero aparte de esto trabaja muy duro para el equipo, también cuando no tenemos el balón. Solo podemos esperar que siga con este rendimiento”, añadió el técnico neerlandés.

