Medellín vs. Estudiantes: hora y dónde ver en vivo el partido de DIM en la Copa Libertadores

Independiente Medellín debuta este miércoles en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Foto: EFE - STR

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Independiente Medellín recibe este miércoles a Estudiantes de La Plata en el estadio Atanasio Girardot, en duelo válido por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El Poderoso continúa su camino continental con un rival histórico y la ilusión de hacerse fuerte en casa.

Ganar en Medellín será clave para el DIM, que integra un grupo exigente en el que también aparecen Flamengo -vigente campeón de este certamen- y Cusco. En ese contexto, cada punto que pueda cosechar será fundamental en su aspiración de avanzar de ronda.

Para Medellín, esta Libertadores también representa una oportunidad para calmar las aguas en un semestre complicado. En la Liga BetPlay, el equipo no atraviesa un buen momento y ocupa la casilla 14 con 17 puntos, a cinco del octavo lugar, sin margen de error si aspira a meterse en los play-offs.

Para Alejandro Restrepo y sus dirigidos, que vienen de dejar en el camino a Liverpool y Juventud Las Piedras, ambos de Uruguay, en las fases previas, será determinante arrancar con el pie derecho, sobre todo por el momento tenso que el equipo vive a nivel local.

“En todos los equipos que estuve tuve la oportunidad de jugar la Copa. Tuve la oportunidad de llegar a instancias importantes. Siempre que lo logramos fue tirando todos del carro. ”, comentó Restrepo en la previa de este duelo de Libertadores.

Estudiantes, duro rival para Medellín

Estudiantes de La Plata, por su parte, aterrizó en la capital antioqueña motivado por su presente en Argentina. El equipo dirigido por Alexander Medina marcha segundo en la Zona A de la Liga Profesional, pese a que viene de caer 1-0 el viernes pasado con San Lorenzo.

El Pincha cuenta con jugadores de experiencia y peso en su nómina. Entre ellos aparecen el arquero Fernando Muslera, el central Leandro González Pírez y el goleador Guido Carrillo. Además, sobresale el extremo colombiano Edwuin Cetré, quien tuvo pasado por Independiente Medellín y llega como una de las cartas ofensivas.

En el cuadro paisa la principal novedad para este encuentro será el regreso del atacante argentino Francisco Fydriszewski, ausente en los últimos tres partidos por una luxación de codo. Sin embargo, el DIM no contará con su capitán Didier Moreno y tampoco con su portero titular Salvador Ichazo.

A pesar de las bajas, Restrepo dijo que la Libertadores “es un torneo que hay que disfrutar sobre todo. Tenemos la oportunidad de vivirlo en nuestra ciudad, con nuestras familias. Lo hemos alcanzado con méritos porque primero ganamos el cupo en la reclasificación y después hemos pasado dos fases muy importantes ante equipos uruguayos”.

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata: fecha, hora y dónde ver en vivo el debut del cuadro embajador en la fase de grupos de la Copa Libertadores:

Fecha: miércoles 8 de abril del 2026.

Hora: 7:00 p.m. (hora de Colombia).

Estadio: Atanasio Girardot

TV: ESPN y Disney+

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