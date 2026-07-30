Infantino rompió el silencio sobre plan para comercializar el Mundial: “Es una oportunidad”

El presidente de la FIFA defendió el proyecto FIFA Forward Enterprise y aseguró que la iniciativa para fortalecer la estructura comercial del organismo no es una obligación. Foto: EFE - Madla Hartz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las primeras reacciones al proyecto que podría transformar el modelo comercial de la FIFA no tardaron en llegar. Luego de que se conociera la propuesta para crear una nueva estructura que abriría la puerta a la participación de inversores privados en los derechos comerciales de la organización, el presidente Gianni Infantino salió a defender la iniciativa y aseguró que el proceso será sometido a la decisión de las 211 federaciones miembro, insistiendo en que no existe ninguna imposición.

A través de un mensaje en video publicado en las redes sociales de la FIFA, el dirigente explicó que FIFA Forward Enterprise (FFE) representa una propuesta dentro de un proceso de consulta democrática y que únicamente avanzará si obtiene el respaldo de la mayoría de las asociaciones nacionales y del Consejo de la FIFA.

Infantino defiende el nuevo modelo comercial

El máximo dirigente del fútbol mundial enfatizó que la creación de FIFA Forward Enterprise busca convertirse en una filial propiedad y bajo el control de la FIFA, encargada de centralizar la organización y comercialización de todas las competiciones del organismo.

Según explicó, esta estructura asumiría la gestión de aspectos como los patrocinios, los derechos de retransmisión, las licencias comerciales y nuevos proyectos, con el objetivo de aprovechar un potencial económico que, a juicio de la FIFA, aún no ha sido desarrollado por completo.

Infantino recalcó que el proyecto no representa una obligación para ninguna federación, sino una alternativa que será debatida mediante un proceso democrático antes de cualquier implementación.

La respuesta a las críticas de la UEFA

Las declaraciones del presidente de la FIFA llegan apenas un día después de que la UEFA cuestionara públicamente la propuesta. El organismo europeo calificó el plan como un “ultimátum” para aceptar el nuevo modelo o arriesgar la pérdida de ingresos, además de acusar a la FIFA de utilizar el fútbol con fines económicos.

Frente a esos cuestionamientos, Infantino defendió la evolución que, según él, ha experimentado la entidad durante las últimas décadas. En su mensaje aseguró que el crecimiento del valor comercial del fútbol requiere conocimientos específicos para administrarlo y que fortalecer esa área representa el siguiente paso natural dentro del desarrollo de la organización.

Además, sostuvo que una mayor capacidad de generar ingresos permitirá aumentar la inversión en infraestructura, fortalecer las selecciones nacionales y ofrecer más oportunidades para niñas, niños y jóvenes en todo el mundo.

Más recursos para las federaciones

Uno de los principales argumentos presentados por Infantino es el impacto económico que tendría el proyecto para las asociaciones nacionales. El presidente aseguró que la iniciativa permitiría incrementar los ingresos que recibe cada una de las 211 federaciones, pasando de alrededor de 8 millones hasta 20 millones, e incluso alcanzar los 40 millones en algunos casos.

También rechazó cualquier señalamiento sobre una supuesta influencia externa en la gestión de la FIFA y afirmó que el propósito del proyecto es potenciar el desarrollo del fútbol en todas las regiones del planeta.

Como ejemplo, señaló que la intención es ayudar a que más países puedan seguir caminos similares al de Cabo Verde, al considerar que mayores recursos significan mejores equipos y más posibilidades de crecimiento deportivo.

Cómo avanza el proyecto FIFA Forward Enterprise

El plan continúa tomando forma mientras la FIFA busca convencer a las 211 federaciones afiliadas de las ventajas de esta nueva estructura comercial. La propuesta pretende unificar parte de las actividades económicas del organismo y facilitar la llegada de capital privado con el compromiso de incrementar la financiación destinada al desarrollo del fútbol.

La FIFA ya anunció oficialmente la intención de vender participaciones relacionadas con el torneo de la Copa del Mundo mediante acciones dirigidas a inversores privados. Además, el organismo contempla designar un líder provisional para dirigir FIFA Forward Enterprise, bajo la supervisión de un consejo de administración.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el proceso tendría dos etapas: primero, una votación para definir si el proyecto continúa adelante y, posteriormente, cada federación decidirá de manera individual si desea integrarse a esta nueva estructura.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador