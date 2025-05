Inglaterra prohibió la participación de mujeres transgénero en el fútbol femenino

La FA se escuda en la decisión del Tribunal Supremo del pasado 16 de abril en la que falló que la definición legal de mujer en la Ley de Igualdad en el Reino Unido debe basarse en el sexo biológico. Foto: AFP - ADRIAN DENNIS

A partir del 1 de junio, las mujeres transgénero ya no podrán competir en el fútbol femenino en Inglaterra. Así lo anunció la Football Association (FA), tras actualizar sus reglas y alinearse con una reciente sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido, que define legalmente a la mujer según el sexo biológico.

Este cambio representa un giro significativo en la política de inclusión de la FA, que apenas el 11 de abril había introducido nuevas condiciones para permitir la participación de mujeres trans en el fútbol femenino, bajo criterios médicos y revisiones individuales. Sin embargo, a raíz del fallo judicial emitido el 15 de abril, la FA decidió desechar dicha política y adoptar un enfoque más restrictivo.

“La situación es compleja. Siempre dijimos que revisaríamos nuestra postura si había un cambio material en la ley, en la ciencia o en el funcionamiento de la política en el fútbol base”, explicó la organización en un comunicado. Bajo esta nueva normativa, solo las personas nacidas biológicamente como mujeres podrán competir en la categoría femenina.

La FA informó que actualmente hay menos de 30 mujeres trans registradas entre millones de futbolistas aficionados. En el fútbol profesional en las naciones británicas, no hay ninguna jugadora transgénero registrada.

Un efecto dominó en otros deportes

La decisión de la FA ya ha empezado a influir en otras disciplinas. La Scottish FA, su equivalente en Escocia, anunció una medida similar el mismo día. En paralelo, se espera que la Junta de Cricket de Inglaterra y Gales (ECB) prohíba también la participación de mujeres transgénero en la categoría femenina en todos los niveles. El jueves, la organización de netball en Inglaterra adoptó nuevos lineamientos en la misma dirección: la categoría femenina será exclusiva para personas nacidas como mujeres, mientras que se establecerán categorías mixtas como opción inclusiva.

Otras entidades deportivas, como en el ciclismo, la natación y el atletismo, ya habían tomado decisiones similares en años recientes. British Triathlon, por ejemplo, fue pionera en 2022 al crear una categoría “abierta” para atletas transgénero.

Reacciones divididas

La medida ha generado reacciones encontradas. Desde organizaciones de derechos de las mujeres se celebró la decisión. Fiona McAnena, directora de campañas del grupo Sex Matters, la calificó como “necesaria y tardía”. La exnadadora olímpica Sharron Davies escribió en redes: “Es una gran noticia para la seguridad y equidad de las niñas y mujeres en el fútbol. Nunca debió haberse permitido”.

El grupo Women’s Rights Network también aplaudió la decisión, aunque criticó que se haya tardado tanto. Por su parte, el vocero del primer ministro Keir Starmer reafirmó que “la biología importa en el deporte femenino” y que corresponde a cada federación establecer reglas que protejan la equidad y seguridad.

Pero las organizaciones defensoras de los derechos trans consideran que la medida es excluyente. Natalie Washington, activista de Football vs Transphobia, advirtió que muchas jugadoras trans simplemente dejarán el fútbol. “La mayoría no se siente segura ni cómoda participando en el fútbol masculino”, afirmó.

La organización Pride Sports cuestionó la base científica de la decisión, señalando que no existe investigación específica en fútbol que demuestre que las políticas anteriores implicaban un riesgo para la seguridad. Por su parte, el grupo Kick it Out, que trabaja contra la discriminación en el deporte, lamentó las consecuencias sociales del fallo: “La transfobia dentro y fuera del campo es real y está en aumento. Este es el momento de mostrar solidaridad con la comunidad trans”.

¿Qué decía la política anterior?

La FA había propuesto a mediados de abril una política que permitía la participación de mujeres trans bajo condiciones estrictas: demostrar niveles bajos de testosterona durante al menos un año, presentar registros médicos y someterse a una revisión anual. Además, se incluía una observación de juego y el poder discrecional de la FA para aprobar o rechazar cada caso. Esa política nunca llegó a aplicarse, debido al fallo judicial.

