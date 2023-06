Inter de Miami: así es el equipo de David Beckham que compró a Messi

Lionel Messi en un entrenamiento del PSG junto a David Beckham. Foto: PSG

Inter de Miami sacudió el mercado mundial del fútbol luego de confirmar este miércoles el fichaje de Lionel Messi. El argentino llega desde el Paris Saint-Germain francés, después de rechazar el regreso a Barcelona y la multimillonaria propuesta de Arabia Saudita.

En palabras del capitán de la selección de Argentina, la decisión estuvo motivada por su familia, la cual puso por encima de cualquier aspiración económica.

“La propuesta de Arabia me pareció mucho dinero. Si hubiera sido por eso, me hubiera ido allá. La verdad es que mi decisión final va por otro lado: tuve dos años en los que, a nivel familiar, estaba tan mal yo, que no disfrutaba a mi familia. El mes del mundial fue espectacular para mí, pero, sacando eso, fue una etapa difícil. Quiero volver a reencontrarme, disfrutar de mi familia, de mis hijos, del día a día. Por eso decidí no volver a Barcelona”, aseguró Messi a los diarios Sport y Mundo Deportivo, los encargados de dar la primicia mundial.

Ahora, Messi jugará en Inter de Miami, un equipo relativamente nuevo que fue fundado apenas en 2018 por David Beckham, copropietario del club junto a Jorge Mas, que es el presidente de la institución y la cara visible de Amber Capital (con acciones en el Lens de Francia, el Real Zaragoza de España, el Padova de Italia y Millonarios de Colombia).

Así es Inter de Miami, el nuevo club de Messi

El nuevo equipo de Messi no tiene estadio. El proyecto del equipo estadounidense de la Major League Soccer es tan nuevo que, el Miami Freedom Park, destinado a ser la sede del club en un futuro, todavía no se ha construido.

Por ahora, el equipo, que se identifica con los colores rosado y negro, tiene como sede el Drive Pink Stadium, un escenario con 18.000 asientos y cuatro tribunas diminutas.

Aunque los dueños del equipo son actualmente Jorge Mas, su hermano José Mas y David Beckham, en 2021 el exfutbolista obtuvo la parte mayoritaria del club luego de comprar la parte de los otros dos fundadores del proyecto, Marcelo Claure y Masayoshi Son.

Con apenas tres temporadas en la MLS, y la cuarta en disputa, Inter de Miami no tiene mayores logros deportivos. De heco, este año va último en la Conferencia Este.

Su mayor goleador histórico, y jugador con más participaciones, es el excompañero en la selección de Argentina de Messi, Gonzalo Higuaín, quien hizo 29 goles en el equipo de la Florida.

En su corta historia, de hecho, el club solo ha tenido tres entrenadores: el uruguayo Diego Alonso; Phil Neville, despedido recientemente, y el argentino Javier Morales, actualmente al mando.

Además de Pipita, y Messi en el futuro, Inter de Miami ha tenido jugadores como Blaise Matuidi y Alejandro Pozuelo. Aunque ahora la principal estrella del equipo es el venezolano Josef Martínez.

Messi llega, además, a una liga en crecimiento. Recientemente, los estadounidenses firmaron un contrato de 10 años con Apple para transmitir todos sus partidos en internet. Se habla, además, de que la llegada de Messi busca impulsar el Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Será una nueva experiencia para el ya exjugador de PSG y Barcelona, y todavía actual jugador de la selección de Argentina.

