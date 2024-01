Inter de Milán sigue imparable: goleó a Monza y es líder absoluto de la Serie A

Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, anotó dos de los goles en la victoria del equipo Nerazzurri. Foto: EFE - Roberto Bregani

Dos dobletes, uno de Calanhoglu y otro de Lautaro Martínez, máximo goleador de la Serie A, sirvieron al Inter para atropellar al Monza (1-5), con una goleada redondeada por Marcus Thuram, y afianzarse en lo más alto del fútbol italiano, con cinco puntos de ventaja sobre un Juventus al que todavía le queda jugar su duelo.

El Inter sigue sin perdonar. Las dudas con las que terminó 2023, un empate ante el Génova, y con las que inició 2024, una victoria sufrida ante el Verona, acabaron en el estadio de Brianteo en el que el Inter volvió a ser una apisonadora con dos claros líderes: Calhanoglu y Lautaro.

El argentino, capitán y faro en ataque, no falló a su cita con el gol y aumentó la ventaja que tiene en la lucha por ser el máximo goleador de la temporada. Una carrera que tiene en el bolsillo con 18 goles, pues dobla a su perseguidor, el galo Olivier Giroud, del Milan.

No marcó el primero, pero provocó el penalti con un cabezazo que dio en la mano de Gagliardini y que, revisado por el VAR, dio pie a que Calhanoglu, un seguro desde los once metros, inaugurase el marcador en el minuto 12. Un mediocentro que ha ido retrasando su posición en los últimos años progresivamente hasta ser el creador del juego de este Inter, pero sin perder su olfato goleador.

Antes de que se cumpliera el minuto 15 de juego, Lautaro ya había cumplido. Se adelantó a todos dentro del área, su especialidad, y empujó un centro lateral. El Monza sufría, pero un gol de Pessina, anulado por el VAR por posición antirreglamentaria, dio un respiro a los locales.

No sirvió de mucho porque nada más comenzar la segunda mitad, Calhanoglu finalizó una contra perfecta del Inter, una de sus señas de identidad, y puso el 0-3 que disipó cualquier duda gracias a una asistencia de lujo de Thuram, con un tacón de mucha clase. Respondió Pessina desde los once metros, pero la maquinaria del Inter no paró.

Lautaro convirtió el tercer penal de la noche en el minuto 82 y Thuram hizo el quinto y definitivo con otro destello de calidad, dejando sentado a su par con un fino recorte. El Inter no tuvo piedad ante un Monza herido que se aleja de Europa. Los nerazzurri son líderes en solitario y han recuperado esa agresividad y acierto que les faltó en las últimas semanas. Son más líderes que nunca.

