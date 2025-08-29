Ivonne Chacón y una transferencia histórica para el fútbol femenino de Colombia

Ivonne Chacón viene de brillar en el Levante de España. Foto: Levante UD

Colombia ha sido testigo en los últimos años de la evolución del fútbol femenino e Ivonne Chacón dio este viernes un paso histórico: se convirtió en la futbolista colombiana más cara de todos los tiempos. Con goles y carácter se ha convertido en referente y pide pista en la selección.

Este 29 de agosto se confirmó la noticia de que la delantera bogotana es ahora la transferencia más alta de una futbolista de nuestro país en la historia de la rama femenina. Pasó del Levante español al Chicago Stars de la National Women’s Soccer League (NWSL) de...