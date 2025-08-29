No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ivonne Chacón y una transferencia histórica para el fútbol femenino de Colombia

Con 500.000 euros sobre la mesa, la delantera bogotana se convirtió en la futbolista colombiana más cara de la historia.

29 de agosto de 2025 - 06:31 p. m.
Ivonne Chacón viene de brillar en el Levante de España.
Foto: Levante UD

Colombia ha sido testigo en los últimos años de la evolución del fútbol femenino e Ivonne Chacón dio este viernes un paso histórico: se convirtió en la futbolista colombiana más cara de todos los tiempos. Con goles y carácter se ha convertido en referente y pide pista en la selección.

Este 29 de agosto se confirmó la noticia de que la delantera bogotana es ahora la transferencia más alta de una futbolista de nuestro país en la historia de la rama femenina. Pasó del Levante español al Chicago Stars de la National Women’s Soccer League (NWSL) de...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

