James Rodríguez, a punto de ser nuevo jugador de Rayo Vallecano: ¿qué hace falta?

James Rodríguez Foto: Instagram @jamesrodriguez10 - Instagram @jamesrodriguez10

Después de varias semanas de especulación, tras la buena Copa América de James Rodríguez con la selección de Colombia, al fin parece que el futuro del mediocampista tendrá un final feliz, ya que el ‘10′ estaría a punto de ser oficializado como nuevo jugador de Rayo Vallecano de España.

Según reveló el periodista italiano Fabrizio Romano, especializado en los fichajes en el mundo del fútbol, James Rodríguez está en Madrid y habría llegado a un acuerdo verbal con el modesto club para regresar a jugar a LALIGA EA SPORTS.

Rodríguez firmaría un contrato hasta junio de 2025 con el equipo del distrito madrileño de Puente de Vallecas, en el que Radamel Falcao permaneció durante tres temporadas en las que jugó 80 partidos, marcó 12 goles y dio una asistencia.

El cucuteño tendría opciones de extender su vínculo por una temporada más, siempre y cuando se cumplan ciertos criterios.

En los próximos días se llevarían a cabo los trámites formales, la revisión de documentos y el examen médico para oficializar a James Rodríguez como jugador del Rayo Vallecano, que marcha en la octava posición de la liga española tras una victoria y un empate.

El fichaje de James no solo trae ilusión por su talento, sino también por el impulso mediático que puede darle al equipo, reafirmando su ambición en el campeonato local y su deseo de seguir compitiendo al más alto nivel.

De hecho, Íñigo Pérez, técnico de Rayo Vallecano, elogió a James Rodríguez y aseguró que “es un jugador muy importante a nivel mundial”.

”James no está en la plantilla y no puedo hablar de jugadores que no están”, comenzó diciendo Íñigo Pérez. ”Entiendo el revuelo mediático que se ha generado porque es un jugador muy importante en el mundo del fútbol. Lo ha demostrado hace bien poco, en la Copa América. Acepto el revuelo, pero no puedo ir más allá porque no tengo más información, pero es cierto que James es un jugador muy importante a nivel futbolístico y a nivel mundial”, dijo.

James Rodríguez, ídolo y capitán de la selección de Colombia, surgió en Envigado, pero se dio a conocer, muy joven, en el Banfield de Argentina. De ahí, saltó a Porto en Portugal y Mónaco en Francia, antes de llegar al Real Madrid en España entre 2014 y 2017. Después, el colombiano también jugó en Bayern Múnich en Alemania, Everton en Inglaterra y Al-Rayyan en Catar. Olympiacos y São Paulo fueron sus dos últimos equipos.

