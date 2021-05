“James Rodríguez es un pedazo de jugador”: Gaizka Mendieta

Gaizka Mendieta fue uno de los mejores volantes del mundo hace dos décadas. Un jugador de ida y vuelta, de enorme despliegue físico y entrega, además de talentoso. Tenía buena media distancia y liderazgo. Heredó el temperamento de la región vasca, en la que nació por allá en 1974. Y se hizo futbolista porque traía el deporte en la sangre. Su papá, Andrés, fue arquero profesional entre 1965 y 1975, años en los que pasó, entre otros clubes, por Real Madrid, Deportivo La Coruña y Villarreal.

El joven Gaizka debutó en el Castellón, de la segunda división, en 1991. Un año después fue fichado por el Valencia, club en el que se consagró. Con el equipo che jugó nueve temporadas y ganó una Copa del Rey y una Supercopa de España. Fue el capitán del plantel que jugó las finales de la Champions League en 2000 y 2001, en las que cayó ante Real Madrid y Bayern Múnich, respectivamente.

Inconfundible en la mitad de la cancha gracias a su abundante melena rubia, fue en su momento el futbolista español más cotizado, pues la Lazio de Italia pagó 48 millones de euros por sus servicios, en 2001. No pudo brillar en Roma y tampoco en Barcelona, por donde pasó antes de irse a la Premier League de Inglaterra, país en el que cerró su carrera jugando para el Middlesbrough, en 2007.

Gaizka fue compañero de Víctor Aristizábal en el Valencia, a quien recuerda como un delantero “exquisito y muy inteligente”. Y su referencia del fútbol colombiano es la selección de comienzos de los 90, liderada por Francisco Maturana y Carlos Valderrama.

Desde Inglaterra, en donde reside y está dedicado a la música, Mendieta habló con El Espectador del reinicio de LaLiga de España tras la pandemia y, claro, de James Rodríguez y los demás colombianos en ese torneo.

¿Qué le ha dejado la pandemia?, ¿cómo la asumió?

Todavía no salimos del asombro por la situación. Estamos en una etapa de reflexión. Paramos ese ritmo frenético en el que vivíamos y tuvimos que mirar atrás, ver las cosas sencillas y darles valor. Estar en casa, compartir con la familia y los amigos cercanos, así sea de manera virtual. Personalmente, ha sido un tiempo para dedicarle a la música, a leer, a otros negocios que tengo y, claro, a ayudar en los oficios de la casa en lo posible. Todos estamos afrontando situaciones no habituales que nos han enseñado a darles valor a las pequeñas cosas.

Se ha dicho que los futbolistas viven en una burbuja, ¿la coyuntura los hizo volver a la realidad?

Es una situación paradójica. Muchos son jóvenes, tienen algunos privilegios y ya ganan cierta cantidad de dinero. Viven enfocados en el fútbol y creemos que no se fijan en lo que pasa con el resto de la sociedad, pero hay muchos que tienen los pies bien puestos sobre la tierra y los hemos visto en estos días muy involucrados con causas sociales, actividades benéficas y compromiso con la población.

¿Qué significa el regreso de LaLiga?

En España es un gran impacto, por la cantidad de trabajos que genera: cerca de 150.000. Además de positivismo para la gente y la ilusión de que todo regresa a la normalidad. Y como LaLiga es una marca global, seguro también tendrá repercusión en el resto del mundo. Volver también implica una responsabilidad, porque hay que garantizar seguridad y salud para todos los protagonistas.

Barcelona le lleva dos puntos al Real Madrid, a once fechas del final. ¿Cómo analiza esa definición?

Será un duelo muy duro, con once partidos en muy poco tiempo y los equipos prácticamente empatados. El que mejor se adapte y retome el ritmo va a ganar, el que saque provecho de la situación. Jugar de local ya no será determinante.

¿Qué opinión tiene de James Rodríguez y por qué no se ha consolidado en el Real Madrid?

A mí James me parece un pedazo de jugador, lo disfruto mucho y me gustaría verle más en el campo, pero por lesiones y diferentes motivos no ha tenido más minutos. En un club como el Madrid no hay nada garantizado y la competencia es muy grande, no se pueden dar ventajas y él las ha dado.

¿Y cómo ve a los otros colombianos en LaLiga?

Santiago Arias va bien con el “Cholo” Simeone en el Atlético y Carlos Bacca es un goleador nato, ya hace rato lo ha demostrado.

¿A propósito de goleadores, ha visto a Luis Suárez, el delantero del Zaragoza?

No lo he visto mucho, pero me han hablado de él. Está en un gran lugar para terminar de formarse y crecer.

¿Qué imagen tiene del fútbol colombiano en general?

Su liga no la sigo, pero tengo grandes referentes de mi época, como Maturana, Valderrama, Higuita y Leonel Álvarez que estaban en el Valladolid. Y, bueno, esa selección que fue revelación. Ahora tiene futbolistas en varias ligas importantes. En el Mundial de Rusia hizo un buen papel. Mantiene sus jugadores de calidad.

¿Cree que esta pandemia cambiará al mundo del fútbol?

A corto plazo sí que lo afecta, pero a mediano y largo creo que volverá a lo mismo. Nos acostumbraremos a vivir con las circunstancias y la gente volverá a los estadios cuando sea seguro y con la misma pasión. Ahora, creo que esto que está pasando sí nos marcará como personas y como sociedad, porque nos ha enseñado sobre las prioridades de la vida y la manera de definirlas.