James Rodríguez sobre Club León: “Hace mucho tiempo que no vivía algo así”

James Rodríguez sigue brillando en México. Con el Club León, el 10 colombiano parece haber encontrado su lugar en el mundo. Se le nota feliz, en gran forma física y aportando con goles y asistencias para que el equipo esmeralda lidere la Liga MX con 19 puntos, tres más que América, su rival de este miércoles en la pelea por la cima del torneo.

En seis partidos disputados, James acumula 460 minutos en cancha (el doble de los que sumó en el Rayo Vallecano), ha marcado un gol y ha dado cuatro asistencias.

En la previa de este duelo, habló en el canal de YouTube del León y reafirmó su felicidad en el club. Destacó que, desde su primera charla con Jesús Martínez, presidente de la institución, sintió que era un equipo con hambre de gloria y que está haciendo bien las cosas.

“Voy a dar todo por esta camiseta, voy a estar apto para poder ayudar y pelear por este escudo que en esta ciudad aman. Voy a darlo todo para que pueda ganar cosas”, agregó.

El cucuteño de 33 años, además, dejó claro su deseo de ganar y resaltó el ambiente que se vive en la ciudad cada vez que hay partido.

“Yo soy una persona que quiere siempre ganar y eso es lo que yo quiero, pues estar bien siempre, estar en condiciones para ayudar a mis compañeros para que puedan ganar y obviamente uno busca conseguir cosas grandes como títulos, eso es lo que uno busca y eso es lo que yo busco también”, agregó.

“Hace mucho tiempo que no vivía algo así en un club. Es una ciudad que es muy parecida a la nuestra, es como si fuera Colombia, la gente es súper apasionada, le encanta el fútbol y veo que están unidos. Espero que nos acompañen en cada fecha, en cada partido. Nosotros dentro vamos a darlo todo para que ellos estén bien. Obviamente que uno como jugador quiere estar siempre bien, quiere estar con el campo lleno, entonces eso es bueno también, eso quiere decir que creen y que pueden ser un jugador número doce”.

James también habló sobre su proceso de éxito en el fútbol. “Desde muy niño lo soñé, yo tenía como 6 años, siempre quise ser jugador. Es verdad que cuanto más pasa el tiempo, pues dices ‘oye, estoy cerca de esto, estoy cerca de lo otro, estoy cerca de unas cosas’. Entonces siempre me propuse cosas a corto plazo y por eso fue que todo fue muy rápido para mí, y más cuando tienes el talento, tienes las condiciones, tienes la calidad, pues es mucho más fácil”, dijo.

Finalmente, le respondió a las críticas sobre cómo se desarrolla en un partido. “Yo la parte humana intento siempre como estar con las personas que están al lado mío y las que me conocen, creo que pueden hablar eso. Mucha gente que me conoce por primera vez dice ‘Tú no pareces así’, lo que pasa es que te ven en tu trabajo y dentro del campo. Yo dentro del campo no puedo ser nice con todo el mundo porque yo quiero ganar, pero bueno, está bien. Yo creo que al final siempre me ven como en otra faceta”, sentenció.

