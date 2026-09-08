James Rodríguez tendría nuevo destino: Avellino de Italia sería su próximo equipo

James Rodríguez en acción con la selección de Colombia durante el Mundial de Norteamérica 2026. Foto: EFE - BOB FRID

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El futuro de James Rodríguez podría estar en la Serie B de Italia. Según información publicada desde ese país, el experimentado mediocampista colombiano tendría conversaciones avanzadas con el Avellino, que actualmente ocupa la quinta posición de la segunda categoría italiana, con seis puntos después de tres jornadas.

El Avellino es un club de la ciudad homónima, ubicada en la región de Campania, al sur de Italia. Su proyecto deportivo está encabezado por el entrenador Alessandro Nesta, histórico defensor italiano que brilló con Lazio y AC Milan, además de ser campeón del mundo con la selección de Italia en 2006.

En caso de concretarse el acuerdo, James, de 35 años, sumaría al Avellino como el decimocuarto club de su carrera profesional. Además, significaría su regreso al fútbol europeo después de sus recientes experiencias en México y Estados Unidos, una posibilidad que tomaría fuerza mientras el colombiano permanece como agente libre tras su paso por Minnesota United.

La carrera del capitán tricolor, sin embargo, continúa rodeada de incertidumbre, especialmente en lo relacionado con la selección de Colombia. El combinado nacional tendrá una nueva ventana internacional entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, con amistosos frente a México, el 26 de septiembre; Paraguay, el 2 de octubre; y Perú, el 6 de octubre.

James llegó a Minnesota United a comienzos de 2026 con un contrato corto, después de quedar libre tras finalizar su vínculo con León en diciembre de 2025. Tras disputar el Mundial de Norteamérica con Colombia, donde tuvo una participación menos determinante que en otras ediciones, quedó nuevamente sin equipo y ha trabajado por su cuenta mientras define su próximo destino.

La carrera profesional de James comenzó en Envigado, club en cuya cantera se formó y con el que debutó como profesional antes de dar el salto a Banfield de Argentina. Posteriormente, el colombiano vistió las camisetas de Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano, León y Minnesota United.

Ahora, Avellino aparece como una alternativa inesperada para el capitán de la selección de Colombia. El club italiano ya tuvo contactos con el entorno del futbolista y, según los reportes, las conversaciones avanzaron hasta el punto de analizar las condiciones económicas de una eventual operación. El regreso de James a Europa podría estar, así, mucho más cerca.

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