James y Luis Díaz, entre los 100 mejores jugadores de este año, según The Guardian

Este viernes, el reconocido medio británico The Guardian reveló el ranking de los 100 jugadores más destacados del año, lista en la cual están los colombianos Luis Díaz y James Rodríguez. El español Rodri obtuvo la primera posición, obteniendo el Balón de Oro, mientras que Vinícius Jr., vencedor del premio The Best de la FIFA, fue segundo.

Un comité de 197 jueces tuvo la tarea de seleccionar a los 100 jugadores de fútbol. El jugador del Manchester City obtuvo 7.495 puntos, superando al brasileño por 68 unidades.

¿Qué posición ocuparon James y Luis Díaz?

Luis Díaz fue el colombiano mejor posicionado al ocupar la casilla 37 de la lista. El delantero actualmente brilla con el Liverpool de la Premier League, equipo con el cual lleva nueve goles este año. Lucho también ha tenido un buen papel con la selección de Colombia, sumando cinco anotaciones tanto por las Eliminatorias Conmebol, la Copa América 2024 y partidos amistosos.

“En cierta medida, el ascenso de Díaz en la clasificación y su mejor puesto hasta la fecha reflejan la admirable manera en que se recuperó del horror del secuestro de su padre por parte de un grupo guerrillero en Colombia. Ambos se reencontraron el pasado mes de noviembre y, capaz de centrarse plenamente en el fútbol desde entonces, Díaz ha estado en una forma brillante con su club y su selección. Marcó goles y fue una amenaza general desde la izquierda del ataque del Liverpool durante los últimos meses del mandato de Jürgen Klopp, jugó un papel clave en el pase de su país a la final de la Copa América de este verano y mantuvo esa forma en las primeras etapas del mandato de Arne Slot en Anfield”, se lee en The Guardian sobre Díaz.

James Rodríguez, a pesar de tener un año de altibajos, se encuentra en la posición 77. El cucuteño no ha logrado encontrar un club en el que brille de la forma en lo que lo hace en la selección colombiana.

Este 2024, James pasó por el Sao Paulo de Brasil, equipo en el cual sumó apenas 939 minutos, registró dos goles y cuatro asistencias. Tras brillar en la Copa América y convertirse en el jugador del torneo, volvió a fichar con un equipo del futbol español: el Rayo Vallecano. Sin embargo, no ha logrado jugar mucho tiempo bajo la dirección técnica de Íñigo Pérez.

“El mediapunta zurdo fue fundamental como capitán de Colombia en su camino hacia la final de la Copa América 2024. A pesar de su derrota ante Argentina, el ex jugador del Real Madrid fue nombrado jugador del torneo, después de proporcionar un número récord de asistencias (seis), además de marcar en la victoria de cuartos de final sobre Panamá. Más tarde siguió los pasos de su compatriota Radamel Falcao y se unió al Rayo Vallecano. Sin embargo, no ha logrado tener un impacto con el equipo madrileño en La Liga”, fue la descripción del sobre James.

