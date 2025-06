Jhon Arias, en el Mundial de Clubes: la historia del ídolo y corazón de Fluminense

El centrocampista colombiano del Fluminense, Jhon Arias. Foto: AFP - PABLO PORCIUNCULA

Hace poco a Jhon Arias le dijeron en Brasil que era el “Pelé colombiano”. No le gustó. “¿Estás loco? No, no, no… Pelé fue uno de los más grandes de la historia del fútbol”, respondió ante la comparación que le lanzaron en plena rueda de prensa. Fue hace casi un año, cuando fue la gran figura de la clasificación del Fluminense a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Para ese entonces, el de Quibdó ya se había ganado el cariño de la afición, una de las más apasionadas y numerosas de Brasil, luego de ser una de las estrellas del título...