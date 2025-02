Jhon Arias se queda en Fluminense: renovó contrato hasta 2028

Jhon Arias firmó hasta contrato con Fluminense hasta 2028 y será el jugador con mejor sueldo en la plantilla del club. Foto: Fluminense

Este sábado Jhon Arias renovó oficialmente su contrato con Fluminense y amplió su permanencia en el club brasileño hasta mediados de 2028.

Tras rumores sobre su posible paso al fútbol europeo, el anuncio llegó directamente del presidente del club, Mário Bittencourt, durante una conferencia de prensa junto al colombiano.

Arias, quien es una pieza clave para Néstor Lorenzo en la selección de Colombia, manifestó su profundo cariño por el Fluminense y agradeció la oferta que recibió.

“Fue una decisión familiar, que tomé junto a mi esposa. Estoy muy feliz aquí, con la gente y con la afición. He sentido el cariño que la afición me tiene a lo largo de estos años”, dijo el jugador de 27 años sobre su renovación.

Además, comentó: “Lo mejor para nosotros, para mi familia, es estar aquí. Juego por amor al Fluminense, porque me encanta jugar en este club. Me entusiasmé con el proyecto que me presentaron en el club, me hizo sentir especial y valorado. Mi relación con el club y con la afición es algo que pocas personas experimentan en la vida”.

Si bien algunos equipos le hubieran dado la oportunidad de jugar en Europa, Arias admitió que a pesar de tener sueños, prefiere quedarse en Brasil: Mi sueño es jugar aquí, ganar con Fluminense, tal como lo hice en el pasado".

Según medios brasileños, Fluminense le presentó a Arias un lucrativo contrato por más de 1,3 millones de reales, un aproximado de 900 millones de pesos mensuales.

