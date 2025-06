Jhon Córdoba hace historia en Rusia: campeón con Krasnodar y elegido mejor jugador

Con 13 goles, 7 asistencias y un gol premiado como el mejor del año, Jhon Córdoba se convirtió en la gran figura que llevó al Krasnodar a conquistar, por primera vez, la Liga Premier de Rusia. Foto: Krasnodar

Jhon Andrés Córdoba vive uno de los mejores momentos de su carrera. A sus 32 años, el delantero nacido en Chocó fue clave para que el Krasnodar conquistara, por primera vez en su historia, el título de la Liga Premier de Rusia. El club levantó el trofeo tras una cerrada pelea con el Zenit, al que superó apenas por un punto en la tabla.

Córdoba, que llegó al Krasnodar en julio de 2021 procedente del Hertha de Berlín, firmó una temporada 24/25 brillante: 13 goles y 7 asistencias en 30 partidos, sumando Liga y Copa. Sus cifras no solo ayudaron a que el equipo hiciera historia, sino que además lo convirtieron en la gran figura del campeonato.

El futbolista colombiano Jhon Córdoba fue elegido:



Mejor Jugador del Año.

Mejor Delantero del Torneo.

Autor del Mejor Gol de la Temporada.



Con su equipo, el FC Krasnodar, de Rusia, el chocoano fue clave para que el club conquistara su primer título de liga en la historia. pic.twitter.com/arPKyt0HfJ — La Red Caracol (@LaRedCaracol) June 28, 2025

El reconocimiento no tardó en llegar. La organización de la Liga Premier de Rusia, tras evaluar el rendimiento de los futbolistas más destacados, le entregó tres premios a Córdoba: Mejor Jugador de la Temporada, Mejor Delantero y Mejor Gol.

El tanto galardonado como el mejor del año lo marcó en la fecha 13, en el Samara Arena ante Krylia Sovétov, cuando el reloj marcaba el minuto 42. Un gol que reflejó su potencia y calidad, características que han marcado toda su carrera.

A pesar de este gran momento en Rusia, Córdoba no ha logrado el mismo impacto vistiendo la camiseta de la selección de Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Aunque ha sido convocado con frecuencia por el técnico Néstor Lorenzo desde el año pasado, no ha podido consolidarse como titular y sus números no han estado a la altura de sus actuaciones a nivel de clubes.

Más allá de esto, su actuación en el fútbol ruso lo confirma como uno de los delanteros colombianos más determinantes en Europa hoy por hoy. Con contrato renovado y la confianza de su club, Jhon Córdoba sigue escribiendo su historia lejos de casa, pero dejando claro que su nombre merece reconocimiento.

