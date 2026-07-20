Jhon Durán fue oficializado por Benfica y buscará relanzar su carrera en Portugal

Jhon Jáder Durán, nuevo jugador del SL Benfica portugués. Foto: SL Benfica

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Benfica hizo oficial este lunes la incorporación del delantero colombiano Jhon Jáder Durán, quien se convierte en uno de los refuerzos del conjunto portugués para la temporada 2026-2027. El atacante antioqueño de 22 años inicia así una nueva etapa en Europa, con el objetivo de recuperar protagonismo en la élite del fútbol continental.

“Quiero agradecerles por el apoyo, por los mensajes que me dejaron en Instagram. Quiero devolverles eso en el campo, trabajar para retribuirles todo ese cariño”, comentó Durán durante su presentación. El delantero llega procedente del Zenit de Rusia, club en el que militó durante el primer semestre de 2026.

Su llegada a Portugal representa una apuesta por recuperar la continuidad que perdió durante los últimos meses. En su paso por Zenit, el antioqueño disputó apenas nueve partidos, de los cuales solo cuatro fueron como titular. En esos tres meses de competencia consiguió marcar solo dos goles con el conjunto ruso.

El fichaje por Benfica también supone una prueba importante para Durán, quien busca establecerse nuevamente en un mismo club. Desde su salida del Aston Villa, en enero del año pasado, no ha permanecido más de seis meses en un equipo, tras pasar por Al Nassr (Arabia Saudita), Fenerbahce (Turquía) y finalmente Zenit.

En el conjunto lisboeta compartirá vestuario con otro colombiano, el antioqueño Richard Ríos, quien viene de jugar el Mundial de Norteamérica 2026. El mediocampista se alista para disputar su segunda temporada con las Águilas, luego de firmar una destacada primera campaña en la que acumuló 45 partidos, ocho goles y seis asistencias entre todas las competiciones.

Durán y Ríos estarán bajo las órdenes del entrenador Marco Silva, quien liderará el proyecto deportivo del Benfica en la campaña que está por comenzar tras la salida de José Mourinho rumbo al Real Madrid. El equipo buscará pelear por los títulos de la Liga y la Taça de Portugal, además de ser uno de los protagonistas de la Europa League.

El atacante antioqueño no fue el único delantero colombiano que cambió de club en Europa durante los últimos días. También se confirmó el fichaje del samario Camilo Durán por el Celtic de Escocia, luego de una temporada destacada defendiendo los colores del Qarabag de Azerbaiyán.

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