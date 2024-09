Jhon Jáder Durán, el “niño” de Zaragoza que brilla en la Premier League

Jhon Jáder Durán lleva cuatro goles en seis partidos en la presente temporada de la Premier League. Foto: AFP - DARREN STAPLES

El futbolista colombiano que más ha dado de que hablar en el arranque de la temporada 2024-25 es Jhon Jáder Durán. Sin ser titular, es el goleador del Aston Villa en este ciclo, con cinco anotaciones en siete presencias. Su relación con el gol es cada vez más dulce y poco a poco se afianza en la Premier League, la mejor liga del mundo. Llegar allá no fue sencillo, pero sí merecido.

Jhon Jáder es el más joven de tres hermanos, hijo de Saturnina Palacios y Regino Durán. Su padre lo recuerda como un niño “muy casero, amigable, pero con un carácter fuerte para jugar al fútbol”. No había amistosos para él, les exigía a los amigos que jugaran bien. Perder nunca era una opción. “Jugaba una recocha con los amiguitos y cuando llegaba tiraba puertas o no quería comer porque habían perdido”.

Se la pasaba metido en las canchas, estaba muy enfocado. “A mí la gente del pueblo me decía ‘ponle cuidado a ese muchacho tuyo, que es muy bueno’, pero yo les decía, ‘¡qué va a jugar ese flaquito!’”. Luego sus condiciones convencieron a sus padres. Don Regino le decía: “Hijo, primero el estudio”, y el hoy delantero de la selección le respondía: “No, pa, yo voy a ser muy rico. A mí me gusta el fútbol”. Tuvo razón.

Jhonja, como lo llama su familia, nació en Medellín, pero Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, fue donde creció y es el lugar al que llama hogar. Durante su niñez, Jhon tuvo como mentor a Hernán Villa, exfutbolista profesional que formaba talentos en Zaragoza. El profe falleció en 2016 y una cancha del municipio hoy lleva su nombre. “Fue el mentor de Jáder, le enseñó demasiado y siempre creyó en él”, recuerda Andrés Felipe Palacios, primo del futbolista del Aston Villa.

En el proceso de Jhon Jáder también tuvo que ver Mario Galeano, del club zaragozano Casa de Paz, quien lo llevó a la capital paisa para que lo vieran varios equipos, entre ellos Envigado. A los 11 años se trasladó a Medellín, pero no fue tan sencillo. “Cuando me llamaron en el trabajo y me dijeron que lo iban a dejar en una casa hogar, yo les dije que jamás”, comenta don Regino. Sin embargo, la familia acordó un convenio con el equipo y Galeano para su manutención. Así quedaron tranquilos.

Envigado, conocido también como la ‘Cantera de Héroes’ por ser el club del que salieron otros grandes jugadores del fútbol colombiano, como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, fue donde conoció a Yaser Asprilla, compañero suyo en la selección nacional, quien lo considera su mejor amigo en el fútbol. Casualmente, los colores del club paisa eran los mismos que los de la bandera de Zaragoza: naranja y verde.

Jugador de primera

Para los Durán fue difícil la ida de su hijo a Medellín y resaltan la valentía que tuvo al hacerlo tan joven. Destacan que eso fue una muestra del carácter tan fuerte que lo caracteriza. Desde Zaragoza le mandaban para los guayos y los pasajes para sus traslados entre el barrio Aranjuez y Envigado. Su trabajo y los sacrificios dieron sus frutos más rápido de lo habitual y, con apenas 15 años, Jhon Jáder debutó con el primer equipo. Jugó 47 partidos y anotó nueve goles con los naranjas.

A los 18 años fichó por el Chicago Fire, de Estados Unidos (2022), su primera experiencia en el extranjero. Fue una etapa agridulce. En lo deportivo le iba bien, pues se afianzó en el equipo a una edad temprana, pero lo más cerca que podía estar de sus seres queridos era cuando hacían videollamada. Nunca lo pudieron visitar.

Ese mismo año debutó con la selección de Colombia. Néstor Lorenzo lo citó para una doble fecha de amistosos contra Guatemala y México en Estados Unidos. Debutó en la tricolor más joven que referentes históricos como James y Falcao García. Marcó su primer gol como internacional en marzo del año pasado, en un partido de exhibición contra Japón.

Solo estuvo un año en la MLS, de la que salió cuando Aston Villa desembolsó 16 millones de euros. Cuando fichó por el equipo inglés hubo doble motivo de celebración, pues no solo daba un salto de calidad en su carrera, sino que podría compartir más tiempo con los suyos (los colombianos solo necesitamos pasaporte para ir a Inglaterra). Aunque Zaragoza es muy diferente a Birmingham, por su clima gris, “cuando uno anhela a un ser de su familia no hay frío ni viento que valgan”, comenta don Regino.

Birmingham es una ciudad que también parecía puesta para él por el destino. Los Villanos ya sabían lo que era contar con un delantero centro colombiano, pues Juan Pablo Ángel, quien le dio la bienvenida, defendió esos colores por seis temporadas (2001-2006). Los hinchas del equipo vinotinto y celeste ya eran familiares con el apellido del zaragozano, pues Duran Duran, banda musical más famosa de la ciudad, lo lleva por duplicado.

La presente temporada es la más exitosa del antioqueño desde su llegada a la Premier League, en enero de 2023. Registra un promedio de un gol cada 34 minutos y está en el top de goleadores del campeonato junto a Luis Díaz, su compañero de selección, que brilla con Liverpool. Hace casi dos semanas, el antioqueño debutó en la Liga de Campeones y marcó contra Young Boys. Por desgracia, una mano de un compañero suyo hizo que la acción fuera invalidada. Su gol en el certamen de clubes más prestigioso tendrá que esperar algunos días.

El proyecto de los Durán

En los últimos años la vida cambió para los Durán con la consagración de su hijo. Don Regino, por ejemplo, trabajó en entables mineros en el Pacífico colombiano. Desde allá enviaba dinero a doña Saturnina, que se encargaba del hogar en Zaragoza. El sacrificio de ambos rindió frutos y ahora están al frente de la escuela de fútbol y la fundación que llevan el nombre de su hijo.

Pese a triunfar en Inglaterra y estar presente en las agendas de los medios internacionales, Jhon Jáder no se olvida de sus orígenes. En febrero de este año creó la escuela de fútbol Jhon Jáder Durán. La idea comenzó en Inglaterra, mientas don Regino veía un partido del Aston Villa junto al representante del jugador. Habían conversado sobre sacar unos 10 talentos de Zaragoza y llevarlos a Medellín. Se reunieron después con el atacante de la tricolor para ver la posibilidad y él les dijo que era mejor hacer una convocatoria en el municipio para crear un club. “Participaron cerca de 1.180 niños; fue una cosa de locos”, recuerda don Regino.

En la escuela tienen seis categorías, con cerca de 280 niños inscritos, en edades entre los cinco y 17 años. “Quisiéramos abarcar más población, pero los recursos son limitados”, destaca Rodrigo Tobio, director deportivo del club. Buscan alianzas para fortalecerse y que el proyecto crezca para garantizar una mayor participación también de las niñas del municipio, así como expandirse a otros deportes. Por lo pronto, todos los gastos corren por cuenta del jugador del Aston Villa.

Los beneficiados son “población vulnerable. No se cuentan con recursos externos. Todo depende de Jhon Jáder, que es el benefactor de la fundación [creada en mayo de este año]. Bajo esta estructura se cobija el club deportivo. Buscamos, a través de esta labor social, alejar a los niños de los flagelos que los afectan en la sociedad zaragozana”, destaca Franklin González, asesor de la fundación.

Entre sus objetivos está brindar acceso a la educación deportiva y cultural a 400 niños de escasos recursos en el próximo año y desarrollar programas de formación integral. Su plan es llegar, a través de la fundación, a más jóvenes en el Bajo Cauca, una región que históricamente ha sido víctima del conflicto y el abandono estatal. “Aunque no parezca, esto de la fundación y el club han sido salvavidas para muchos jóvenes y niños, sobre todo del área rural”, comenta Tobio.

Los interesados en donar pueden escribir a estos números +57 313 5453597 - +57 311 3714579, comunicarse a través de las redes sociales de la fundación o por medio de este correo (fundacionjhonjaderduran@gmail.com) para más información.

