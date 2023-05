Jhon Jáder Durán se perdería el Mundial sub-20

Jhon Jáder Durán ha sumado 99 minutos en la Premier League. Foto: Aston Villa

A menos de 20 días del inicio del Mundial sub 20 en Argentina, la selección de Colombia tendría una baja sensible en ataque. Según el medio inglés Birmingham Live, Jhon Jader Durán no estaría disponible para disputar este torneo debido a que Unai Emery, entrenador de Aston Villa, planea que el colombiano se quede en el club para que siga sumando minutos en el final de esta temporada.

“Nuestra idea es que se quede con nosotros. Queremos trabajar con él y que descanse cuando le digamos que descanse. Queremos hacer un camino, una estrategia con él, que mejore y que su rendimiento nos lo dé aquí”, aseguró el técnico español.

Más deportes: Real Madrid, campeón de la Copa del Rey: no hubo sorpresa en la Cartuja

➡️ Convocatoria preliminar de la Selección Colombia Sub 20 para la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 Argentina 2023



🔗 https://t.co/d5BfoCtjn6#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/5Iq91JaSpX — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 2, 2023

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) estaría en conversaciones con el club inglés, debido a que Durán fue incluido en la lista de preseleccionados para el Mundial. Sin embargo, Aston Villa no está en obligación de prestarlo según el reglamento de la Fifa.

“Creo que es muy, muy joven. Es su primera experiencia jugando a este nivel y necesitamos hablar con él regularmente sobre las circunstancias que han pasado con él y alrededor de él”, añadió Emery, quien le brindo al colombiano nueve minutos este sábado en la derrota 1-0 de Aston Villa frente a Wolverhampton en la jornada 35 de la Premier League.

Le puede interesar: Segunda etapa del Giro de Italia: una oportunidad para Fernando Gaviria

El entrenador español, además, reconoció el talento y potencial del jugador de 19 años. “Su potencial es realmente grande. Nuestra y mi responsabilidad es intentar explotarlo e intentar ser con él muy, muy exigente”, agregó.

La selección sub 20, por su parte, se encuentra en su concentración desde este viernes en Cali, preparándose para lo que será el torneo al sur del continente. Hasta el miércoles 10 de mayo entrenarán y seleccionarán a los 21 jugadores y tres arqueros que representarán al país. De los 25 preseleccionados, uno se bajó por lesión: Isaac Zuleta.

Lo invitamos a leer: De milagro en milagro: el ciclismo colombiano no tiene ocaso

🕰️ Definidos los horarios para nuestros partidos de la primera fase en la Copa Mundial de la FIFA Sub 20. #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/fERx0hiKpQ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 3, 2023

La selección de Colombia sub 20 debutará el domingo 21 de mayo frente a Israel a la 1:00 p. m., el 24 se medirá a Japón a las 4:00 p. m. y el 27, a la misma hora de este último, cerrará el grupo contra Senegal en el Grupo C.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador