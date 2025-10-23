Jorge Carrascal le dio la ventaja a Flamengo frente a Racing en Libertadores (video)

Jorge Carrascal de Flamengo celebra un gol este miércoles, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores. Foto: EFE - Antonio Lacerda

Flamengo se impuso este miércoles por 1-0 a Racing Club con un gol en los minutos finales del creativo colombiano Jorge Carrascal en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores jugado en el estadio Maracaná y en el que ambos equipos tuvieron celebraciones anuladas por el VAR.

El conjunto carioca, en su séptima semifinal, solo necesita un empate en el partido de vuelta, previsto para el miércoles de la próxima semana en Avellaneda, para avanzar a la final del torneo continental.

Racing, que busca alcanzar un título que no logra desde 1967, por poco sale con un empate en el Maracaná, pero terminó cediendo a la fuerte presión de los locales.

El vencedor del duelo entre Flamengo y Racing enfrentará a la final al mejor de la otra semifinal entre Palmeiras y Liga de Quito, que juegan hoy también su partido de ida.

Flamengo intentó salir al ataque desde el primer minuto con un trío de atacantes integrado por Pedro, el colombiano Carrascal y Luiz Araújo, pero Racing adelantó la marca desde el inicio y presionó la salida de balón de los locales, con lo que consiguió neutralizar a los dueños de casa.

El conjunto carioca elaboró sus primeras jugadas de peligro a partir de los cinco minutos, cuando Carrascal le tocó el balón a Giorgian de Arrascaeta dentro del área, pero el uruguayo lo dejó escapar. Poco después De Arrascaeta estrelló un balón en el poste.

Pocos minutos después Racing respondió con un lanzamiento de Marcos Rojo que Adrián Martínez consiguió rematar, pero el balón terminó golpeando la red por fuera.

Zuculini también tuvo su oportunidad de abrir el marcador a los 8 minutos, pero falló en el disparo.

Flamengo respondió con un contragolpe en que Arrascaeta encontró a Carrascal libre dentro del área, pero Cambeses le atajó el disparo al colombiano.

A partir del minuto 20 los locales comenzaron a presionar y a dominar y los argentinos optaron por los contragolpes. En uno de esos contragolpes, en el minuto 33, Rossi tuvo que lucirse para desviar un cabezazo de Solari tras un tiro de esquina con el que Racing por poco abre el marcador.

Flamengo respondió con una jugada en la que Arrascaeta encontró a Guillermo Varela libre en la lateral derecha, pero el lateral uruguayo también falló en el disparo,

En los últimos cinco minutos del primer tiempo Flamengo presionó al máximo, pero desperdició tres peligrosos intercambios de pases dentro del área de Racing, en uno de los cuales Cambeses desvió un disparo de Pedro.

Para el segundo tiempo, sin cambios iniciales, Flamengo consiguió asumir el control del partido y presionó para intentar abrir el marcador, liderado principalmente por Arrascaeta, que casi consiguió un gol olímpico.

Tanto el uruguayo como Carrascal fallaron en las finalizaciones de peligrosas jugadas en los primeros minutos, lo que no disminuyó el ímpetu de los cariocas.

En el minuto 56, tras un nuevo contragolpe y un tiro de esquina, un balón cabeceado por Sosa entró en el arco de Rossi, pero la anotación fue anulada por una falta anterior sobre Carrascal.

Un minuto después Cambeses desvió un disparo peligroso de Arrascaeta desde fuera del área.

Flamengo tuvo su mejor oportunidad en el minuto 76 cuando una jugada de Carrascal terminó dejando el balón en los pies de Samuel Lino, pero Cambeses consiguió un milagro para atajar su disparo.

En el minuto 80 Samuel Lino, que sustituyó a De Arrascaeta, recibió un lanzamiento del chileno Erick Pulgar y abrió el marcador de cabeza, pero su anotación también fue anulada por fuera de lugar tras revisión del VAR.

Los cariocas, tras la intensa presión, solo abrieron el marcado en el minuto 88 cuando Carrascal aprovechó un rebote tras una jugada de Bruno Henique, y su disparo tocó al central Marcos Rojo antes de entrar en el arco de Cambeses.

1. Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela (m.83, Emerson Royal), Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro (m.55, Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta (m.72, Samuel Lino); Luiz Araújo (m.55, Gonzalo Plata), Pedro (m.72, Bruno Henrique) y Jorge Carrascal.

Entrenador: Filipe Luís.

0. Racing Club: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas (m.58, Facundo Mura); Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Agustín Almendra (m.64, Juan Ignacio Nardoni); Santiago Solari (m.87, Matías Zaracho), Adrián Martínez (m.87, Adrián Balboa) y Tomás Conechny.

Entrenador: Gustavo Costas.

Gol: 1-0, m.88: Carrascal.

Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela amonestó con amarilla a Ayrton Lucas, Santiago Sosa y Zuculini.