Cucho Hernández, ilusionado con la consagración del Betis en la Conference League

Juan Camilo "Cucho" Hernández, delantero colombiano del Real Betis. Foto: Real Betis Balompié

El Real Betis de Juan Camilo “Cucho” Hernández encara este miércoles (2:00 p.m.) uno de los retos más importantes de su historia: la final de la UEFA Conference League ante el Chelsea de Inglaterra. A pesar de tratarse de una final europea, el club español no podrá contar con el futbolista colombiano.

Hernández, de 26 años, llegó al Betis en febrero de este año procedente del Columbus Crew estadounidense. El pereirano no tardó en hacerse con un lugar entre los inicialistas y tuvo un impacto positivo en el equipo. Registró cinco goles en 15 partidos disputados esta temporada con el onceno andaluz.

A pesar de contar con la confianza del entrenador Manuel Pellegrini, tener continuidad y haber demostrado un buen rendimiento en su regreso a LaLiga EA Sports, el colombiano no hará parte del plantel que jugará este miércoles en Breslavia (Polonia).

La razón detrás de la imposibilidad de disputar la final no es por una lesión ni ningún tipo de sanción o problema extradeportivo. Hernández no podrá enfrentar al Chelsea porque no fue inscrito en la Conference League. Por eso es que el colombiano no ha sumado minutos ni convocatorias en las otras fases de este certamen continental.

La UEFA, en su reglamento, permite a los clubes inscribir solo a tres nuevos jugadores para las fases eliminatorias de sus torneos. Pellegrini optó por incluir a Isco Alarcón —que tras perderse la fase de liga por lesión volvió disponible—, Antony y el portero Fran Vieites en lugar del Cucho.

Como Hernández no fue inscrito por el cuadro andaluz para esta edición de la Conference Leauge no califica para recibir medalla ni ser reconocido como campeón en caso de que el Betis se imponga al Chelsea en el partido definitivo. Sin embargo, viajó a Polonia con la delegación del club.

A pesar de no poder jugar, el delantero colombiano hizo parte de los entrenamientos que el equipo andaluz realizó este martes en el estadio Tarczyński Arena de Breslavia. Ya en la final acompañará a su equipo como un hincha más, ilusionado con la primera consagración internacional del cuadro bético.

Esta mañana, en sus historias de Instagram, el atacante surgido en el Deportivo Pereira reposteó una foto publicada por la cuenta oficial del equipo en la que él posa junto a sus compañeros. La imagen estaba acompañada de la leyenda “Permítanse Soñar”.

