Juan Guillermo Cuadrado renovó con Juventus hasta 2023

El jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado en uno de los encuentros que ha disputado con Juventus.

El lateral colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que terminaba contrato el próximo mes de junio, prolongó en un año, hasta 2023, su contrato con Juventus de Turín. El comunicado se dio a conocer en las últimas horas por parte del equipo italiano.

Esta prolongación era automática después de que el colombiano de 33 años, con 111 partidos internacionales con su selección, disputara su partido número 40 de la temporada con la Juve, entre todas las competiciones, el pasado fin de semana contra Cagliari (2-1).

En el comunicado emitido por el club italiano se destacan las características del jugador, así como de sus estadísticas. “Indisoluble. Un adjetivo que describe algo que no finaliza, que no puede ser deshecho o que no se puede romper. La relación entre la Juventus y Cuadrado, entre Juan y el blanco y negro pueden definirse con esa palabra. Algo que va más allá del campo de juego, que lo supera”.

“La historia de Juan como Bianconero se construye partido a partido, minuto a minuto. Para ser precisos, 18274 minutos a lo largo de 262 partidos. Cuadrado es extremo, lateral y mediocampista. Tiene corazón y pasión. Es técnica e imaginación. Su impulso lo llevó a conseguir 24 goles y 53 asistencias desde que llegó a la Juve”, prosiguió el equipo de Turín.

Para finalizar, resumieron la última temporada del colombiano, “repartió 10 asistencias en la Serie A y 17 en todas las competencias, récord para un defensor. Nadie entregó más pases para gol desde su llegada a Turín. Esta temporada también convirtió cinco goles, igualando su mejor registro de las temporadas 2015/16 y 2017/18. Juan es único, irremplazable. ¡Qué bueno seguir juntos, Panita!”

El colombiano es el jugador más utilizado en la Serie A esta temporada por Massimiliano Allegri, junto a Álvaro Morata (30 partidos cada uno).

