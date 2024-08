Juan Izquierdo y la conmovedora carta de su esposa tras muerte por falla cardíaca

Juan Izquierdo, futbolista uruguayo que murió tras una insuficiencia cardíaca en pleno partido de fútbol. Foto: Archivo Particular

El defensa uruguayo Juan Izquierdo falleció este martes a los 27 años de edad de “muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria” asociada a una arritmia, según el hospital de São Paulo, donde estuvo ingresado los últimos cinco días.

“El Hospital Israelita Albert Einstein comunica con pesar el fallecimiento de D. Juan Manuel Izquierdo, fallecido el martes, 27 de agosto, a las 21:38 hora (local), como consecuencia de una muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia”, señaló el último boletín.

¿Qué le pasó a Juan Izquierdo?

El jugador de Nacional sufrió una arritmia, saliendo desde el banquillo en la segunda mitad, en los últimos minutos del encuentro que São Paulo y Nacional disputaron el jueves pasado en el estadio Morumbi de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Se desplomó en el césped, fue retirado de la cancha en una ambulancia y trasladado inmediatamente al hospital, donde ingresó en “parada cardíaca” y tuvo que ser reanimado con un desfibrilador.

Desde entonces, los médicos le mantuvieron sedado y con respiración mecánica en una unidad de cuidados intensivos.

El domingo, Izquierdo mostró “una progresión de la afectación cerebral y un aumento de la presión intracraneal”, aunque sin dejar de estar bajo “cuidados intensivos neurológicos”.

Su estado de salud terminó de empeorar el lunes con un “cuadro neurológico crítico” y este martes falleció en compañía de su familia y de una comitiva del club de Montevideo.

La triste despedida de su esposa

Selena, la esposa del jugador fallecido, publicó en redes sociales una conmovedora carta en la que le dijo adiós al “amor de su vida”.

“Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos, Juan Izquierdo; para mí, Juanma, mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos. Fuiste una gran persona, noble, amorosa, sin maldad. Fuiste un ángel en esta tierra y serás un ángel en el cielo”.

“Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Sé que peleaste hasta lo último y que lo único que anhelabas era estar con nosotros. Te voy a extrañar toda la vida y sé que va a doler tu ausencia en cada paso. Dejaste mucho por vivir, mucho camino por recorrer mi Juanma. Desde hoy sólo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma. Gracias a todos los que pensaron en él e hicieron fuerza de una forma u otra. Hoy Juanma nos cuida a mí y en especial a nuestros bebés desde el cielo. Te voy a amar toda mi vida mi guerrero. Esta vez tocó perder”.

Conmoción por Juan Izquierdo

El caso ha conmocionado a Uruguay y especialmente al fútbol de ese país, que suspendió sus actividades el pasado fin de semana y tampoco saldrá al césped el próximo.

La Comisión Directiva del Club Nacional de Football decreta un duelo de 5 días por el fallecimiento del querido Juan Izquierdo.

Los principales clubes brasileños, como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, el propio São Paulo, Botafogo, Santos e Internacional, entre otros, también han lamentado profundamente el fallecimiento de Izquierdo y expresado sus condolencias a hinchas, trabajadores, colegas, así como a familiares y amigos del defensor.

Formado en el Club Atlético Cerro, Izquierdo desarrolló la mayor parte de su carrera en Uruguay, donde también vistió los colores de Liverpool, Wanderers y Peñarol.

Su única aventura en el extranjero fue en el Atlético San Luis de México.

