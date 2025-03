Jugador de Palmeiras rompe en llanto tras insultos racistas: video

Luigi en rueda de prensa tras el partido de Palmeiras por la Copa Libertadores sub-20. Foto: Captura de pantalla Palmeiras

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Palmeiras anunció este viernes que pedirá sanciones contra los autores de los insultos racistas contra los jugadores del club brasileño proferidos en la noche del jueves en Paraguay, durante un partido de la Copa Libertadores Sub-20.

Varios aficionados del Cerro Porteño llamaron “mono” a los jugadores brasileños durante el partido disputado en Asunción y un hombre, que llevaba un niño pequeño en brazos, hizo gestos simiescos al lado del campo, al paso de un jugador.

Luighi es jugador de Palmeiras. Tiene apenas 18 años. Sufrió insultos racistas de hinchas de Cerro Porteño en la Libertadores sub-20. Lo denunció a cámara y rompió en llanto. pic.twitter.com/GmmJw8ebgZ — VSports Team (@VSportsTM) March 7, 2025

Los futbolistas brasileños denunciaron los hechos al árbitro, que no interrumpió el partido, que terminó con victoria de Palmeiras por 3-0.

Al concluir el encuentro, Luighi atendió a la prensa llorando por los insultos, se quejó por la falta de acción de la Conmebol y reprendió a un periodista por no haberle preguntado en la entrevista por las vejaciones.

“¿En serio no me vas a preguntar por eso, me vas a preguntar por el partido? ¿Hasta cuándo vamos a pasar por eso? Lo que hicieron conmigo fue un crimen ¿Qué va a hacer la Conmebol sobre esto? Y tú no me ibas a preguntar, ¿verdad?”, declaró el jugador de 18 años.

VERGONZOSO Y TRISTE MOMENTO EN PARAGUAY 🇵🇾



🇧🇷 Luighi, del #Palmeiras, lloró fuertemente en el banco tras sufrir racismo por parte de hinchas de #CerroPorteño, en un partido de la #Libertadores Sub 20.



-#RamiroArandafutbolpy pic.twitter.com/clwLC7sTQc — Ramiro Aranda Futbol Py (@Ramirofutbolpy) March 7, 2025

Palmeiras afirmó en un comunicado que irá “hasta las últimas instancias” para que se castigue a todos los implicados en “este episodio repugnante de discriminación”.

“¡El racismo es un crimen! ¡Y la impunidad es cómplice de los cobardes! ¡Tus lágrimas, Luighi, son nuestras! ¡La Familia Palmeiras tiene orgullo de ti!”, afirmó el club.

La Conmebol se pronuncia

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se comunicó este viernes respecto al acto de racismo en el partido de la Copa Libertadores sub-20. “La CONMEBOL rechaza tajantemente cualquier acto de racismo o discriminación de cualquier tipo”, publicó la organización en la red social X.

A CONMEBOL rejeita categoricamente todo ato de racismo ou discriminação de qualquer tipo. Medidas disciplinares apropriadas serão implementadas, e outras ações estão sendo avaliadas em consulta com especialistas da área.



La CONMEBOL rechaza tajantemente cualquier acto de racismo… pic.twitter.com/YX94xIrnxi — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) March 7, 2025

Advirtió además que “implementarán las correspondientes medidas disciplinarias” y que se encuentran “evaluando acciones adicionales” mientras consultan con expertos en la materia.

El Código Disciplinario de la Conmebol de 2023 establece una sanción de al menos 100.000 dólares a cualquier asociación miembro o club “cuyos aficionados insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo y orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen”. En caso de reincidencia, el infractor podría recibir una multa de 400.000 dólares.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador