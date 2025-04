Jugadores de Real Valladolid se pelearon en pleno partido: ¿qué pasó?

El delantero del Valladolid Juan Miguel Latasa celebra su gol contra la Real Sociedad, durante el partido de LaLiga entre la Real Sociedad y el Real Valladolid, este sábado en el estadio Anoeta en San Sebastián. Foto: EFE - Juan Herrero

Real Valladolid es último en LaLiga. Diez puntos lo separan del penúltimo equipo de la tabla, Las Palmas. El Leganés se encuentra arriba de ellos y, aunque tampoco puede respirar con tranquilidad, tienen el fraudulento consuelo de verse un poco más arriba en la tabla. Saber que el Valladolid la está pasando peor es, en su deprimente caso, una atenuante.

Faltan ocho fechas para que termine LaLiga, lo que significa que aún hay 24 puntos en juego y que, por lo tanto, ningún equipo está condenado aún al descenso de forma irremediable. Pero la situación ya empieza a tornarse muy incómoda para los que se ubican en los últimos puestos, y en especial para el Real Valladolid, que no encuentra la forma de revertir el mal juego y las disputas internas.

Cada partido que juegan es importante. Lo es desde hace mucho: desde que los resultados empezaron a ser adversos y desde que el descenso dejó de ser una lejana posibilidad y empezó a dibujarse de forma clara en el estadio José Zorrilla. Los números son en extremo rígidos. No aceptan excusas ni argumentos. Quien hace los goles es quien se lleva los puntos, y quien tiene problemas para hacerlos es quien, al final, termina dejando las migajas en el camino.

Real Valladolid, equipo en que jugó el Pibe Valderrama, René Higuita, Leonel Álvarez, y que fue dirigido por Francisco Maturana en 1990, se encuentra al borde del colapso; igual que aquel año en que los colombianos arribaron al equipo y terminaron bajando de categoría. Ronaldo Nazario compró el equipo en 2018 y, aunque al principio gozó de mucha aceptación por parte de los aficionados, con los resultados recientes y con la apatía que muestra el exjugador, se ha empezado a fragmentar la relación, que parece no poder sanearse ya.

El último partido que jugó el equipo dirigido por Álvaro Rubio fue contra el Getafe, en casa, junto a su afición, que se está tomando cada duelo con increíble sensibilidad, porque cada partido es una final. Sin embargo, el equipo sigue sin despertar. El Valladolid ha jugado 47 veces la primera división de España y 37 la segunda división, y todo parece indicar que está más cerca de sumar una nueva participación en segunda que en primera, o así, al menos, lo demuestra la actitud de los jugadores en el campo.

Tan pronto como empezó el partido contra el Getafe, el equipo visitante les robó la pelota a los blanquivioletas. Fue casi como si el pitido inicial les hubiera dado la autorización de tomar el balón y reclamarlo como propio, mientras los locales ignoraban el hecho de que ellos eran —y son— los que deberían mostrarse desesperados por ganar. Y la ventaja se volvió evidente cuando, desde la banda, luego de un saque con las manos al área del Valladolid y, tras un cabezazo de Christantus Uche y un remate, también de cabeza, de Mauro Arambarri, jugados 45 segundos del primer tiempo, el Getafe marcó el primer gol de la humillante derrota 4 por 0.

El momento deportivo del Valladolid deprime, pero más triste fue la escena que protagonizaron Luis Pérez y Juan Miguel Latasa en el banquillo, luego de que Latasa fuera sacado del campo por el técnico Rubio.

Las cámaras, que en las canchas son cada día más, no se perdieron ni un solo segundo de la discusión que tuvieron los jugadores. Cuando Latasa se sentó en el banco, fue recibido por un fuerte comentario de Pérez, que no había estado de acuerdo con cómo el delantero había resuelto una situación durante el juego. El cual le respondió: “Cállate, que tú sí estás para hablar, máquina”. El defensor no calló, pero se tapó la boca con la mano para no ser interpretado. Luego de eso, Latasa se lanzó a golpearlo por encima de Eray Cümart, que estaba en medio de los dos y que sujetó a Latasa por el rostro, justo a tiempo para evitar que los puñetazos de este pudieran alcanzar a Pérez.

Luego del incidente, y de que Juan Miguel Latasa se fuera del banquillo a respirar por unos minutos, el técnico Álvaro Rubio aclaró en rueda de prensa que aún no tenía suficiente información para hablar del asunto.

“Son amigos. Esta no es la imagen que queremos dar”, afirmó el entrenador con cautela. Sus palabras, sin embargo, fueron reproducidas casi de forma idéntica por el club en un comunicado oficial:

“Lamentamos profundamente la imagen ofrecida por nuestros jugadores. La frustración a la que nos aboca a todos la situación deportiva debe ser convertida en más compromiso, mejor actitud y mayor rendimiento, nunca en división y enfrentamiento”.

“Por eso, en defensa de la imagen del club y del respeto hacia el resto de compañeros y, especialmente, de nuestros aficionados, el Real Valladolid procederá a la aplicación del Reglamento General de Régimen Disciplinario con ambos jugadores”.

