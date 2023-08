El fútbol y el Gobierno español rechazan la decisión de Luis Rubiales

El presidente de la Real Federación de España de Fútbol, Luis Rubiales, aseguró que no renunciaría a su cargo. Foto: EFE - SERGIO PÉREZ

Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró este viernes que “no voy a dimitir” por el beso a la jugadora Jenni Hermoso en el Mundial, en una asamblea federativa, en la que pidió disculpas por su comportamiento.

“No voy a dimitir, no voy a dimitir”, dijo Rubiales en la Asamblea, ante la que pidió “perdón sin paliativos” por su comportamiento en el palco de autoridades en la final del Mundial y su posterior beso a Hermoso, que calificó de “espontáneo, mutuo, eufórico y consentido”.

El Gobierno español se pronuncia

La número tres del gobierno español en funciones, Yolanda Díaz, tachó este viernes de “inaceptable” el discurso del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quien rechazó dimitir por el beso a la jugadora Jenni Hermoso en el Mundial.

“Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo”, afirmó Yolanda Díaz, una de las vicepresidentas del gobierno y ministra de Trabajo, en la red social X.

Bajo fuertes críticas por su comportamiento, Rubiales anunció en una asamblea de la RFEF que no dimitirá y, aunque se disculpó, dijo que el beso a Hermoso fue “espontáneo, mutuo, eufórico y consentido”.

Rubiales comparó el beso con el que le daría a una hija suya: “no hay deseo y no hay posición de dominio”.

“El silencio no ha funcionado y tampoco funcionará desacreditar a la víctima, a sus redes de apoyo y a la demanda social feminista por la garantía del derecho a la libertad sexual”, indicó de su lado en X la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien agregó: “Rubiales busca su impunidad. (...) Ahora más que nunca, Jenni Hermoso, no estás sola”.

Las reacciones de Casillas, De Gea y el fútbol español

“Vergüenza ajena”, dijo Iker Casillas mientras hablaba Luis Rubiales sobre su decisión de no renunciar a su cargo. El excampeón del mundo con España y exjugador del Real Madrid lamentó que se esté hablando del escándalo y no del título de las jugadoras en el Mundial Femenino. “Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero…”.

Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero… — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 25, 2023

De Gea, arquero de la selección de España y del Manchester United, también manifestó su rechazo al discurso de Rubiales al asegurar que le “sangran los oídos” por lo dicho por Rubiales.

Me sangran los oídos 🎪🎭 — David de Gea (@D_DeGea) August 25, 2023

Borja Iglesias, delantero del Betis, también se pronunció al decir que “Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera” y que: “Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”.

Estoy triste y decepcionado.



Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

El presidente de La Liga española, Javier Tebas, estimó que “la lista de mujeres y hombres agraviados por Luis Rubiales estos años es demasiado grande”, por lo que debería dimitir de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Debo reconocer que ha sido muy difícil explicar qué está pasando con Luis Rubiales durante estos años. Tengo la sensación de que mucha gente, hasta ahora, no comprendía lo que los integrantes de los estamentos del fútbol tenemos que vivir en el trato con él como presidente de la… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 25, 2023

“Los gestos misóginos, las expresiones soeces, el desastre protocolario y los insultos de este último bochorno mundial, no son una sorpresa”, escribió Tebas en la red social X, luego de que Rubiales descartara dimitir por el beso forzado que le dio a la jugadora Jenni Hermoso en el Mundial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador