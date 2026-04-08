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Junior mide fuerzas contra el Palmeiras de John Arias

El equipo barranquillero enfrenta a uno de los gigantes del continente, con John Arias como eje de un proyecto que supera en valor, experiencia y jerarquía al conjunto colombiano.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
08 de abril de 2026 - 02:00 a. m.
Jhon Arias llegó a Palmeiras en enero de 2026.
Jhon Arias llegó a Palmeiras en enero de 2026.
Foto: Palmeiras

Esta noche (7:30 p.m.) Atlético Junior y Palmeiras se verán las caras en el estadio Jaime Morón de Cartagena por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores. El conjunto barranquillero intentará competirle a una de las nominas más costosas del continente y uno de los campeones más recientes. Sin embargo, parece ser una tarea titánica si se comparan kilo por kilo las plantillas de ambos equipos. Mientras Junior se la juega con Cristian Barrios (EUR 1,4 millones) y Joel Canchimbo (EUR 2,0 millones) por las bandas, el...

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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