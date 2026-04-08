Junior mide fuerzas contra el Palmeiras de John Arias

Jhon Arias llegó a Palmeiras en enero de 2026. Foto: Palmeiras

Esta noche (7:30 p.m.) Atlético Junior y Palmeiras se verán las caras en el estadio Jaime Morón de Cartagena por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores. El conjunto barranquillero intentará competirle a una de las nominas más costosas del continente y uno de los campeones más recientes. Sin embargo, parece ser una tarea titánica si se comparan kilo por kilo las plantillas de ambos equipos. Mientras Junior se la juega con Cristian Barrios (EUR 1,4 millones) y Joel Canchimbo (EUR 2,0 millones) por las bandas, el...