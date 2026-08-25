Kevin Viveros no para: marcó dos goles, lidera la artillería y puso tercero a Paranaense

El delantero colombiano Kevin Viveros lidera la tabla de artilleros de la máxima categoría del fútbol brasileño. Foto: CAP

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Athletico Paranaense se impuso este lunes por 3-2 en su visita a Botafogo, un resultado que le permitió acomodarse en la tercera posición del Brasileirão. La gran figura de la cancha fue el delantero colombiano Kevin Viveros, autor de un doblete que confirmó el extraordinario momento que atraviesa.

El Paranaense apenas tardó 11 minutos en abrir el marcador. João Cruz apareció de cabeza para romper el cero y poner en ventaja a los visitantes. Dos minutos después llegó el turno de Viveros, quien, tras recibir un pase de Dantas, sacó un remate de pierna derecha para convertir el segundo tanto del Furacão.

En el complemento ingresó el también colombiano Kerwin Vargas y, cuando faltaban dos minutos para el final, asistió a Viveros para que firmara su doblete. El atacante definió con un remate cruzado e inatajable para Gabriel Batista, en una acción que parecía sentenciar definitivamente el compromiso.

Sin embargo, cuando todo indicaba que el resultado estaba cantado, Botafogo reaccionó sobre el cierre. El uruguayo Santiago Rodríguez marcó un doblete en los minutos finales, primero a los 85 y luego en el 90+2, anotaciones que redujeron la diferencia y le pusieron dramatismo al desenlace.

El cuadro carioca, pese a llegar a estar tres goles abajo en el marcador, fue el equipo que mayor volumen ofensivo tuvo durante buena parte de la jornada. Sin embargo, Atlético Paranaense fue mucho más contundente frente al arco y encontró en Kevin Viveros a su principal argumento para llevarse los tres puntos.

Gracias a su doblete de este lunes, el delantero nacido en Buenaventura hace 26 años alcanzó las 16 anotaciones y ahora lidera en solitario la tabla de goleadores del campeonato brasileño. El podio provisional lo completan Pedro, delantero de Flamengo, con 15 tantos, y Carlos Vinícius, de Grêmio, con 10.

El gran momento del delantero colombiano también coincide con la buena campaña de Atlético Paranaense, que con esta victoria logró instalarse en la tercera posición del Brasileirao. Viveros, convertido en una de las principales referencias ofensivas del equipo, sigue respondiendo con goles.

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