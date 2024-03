Klopp habló del rechazo de Xabi Alonso a Liverpool: “hice lo mismo y nunca me arrepentí”

Xabi Alonso (izq.), entrenador de Bayer Leverkusen, y Jürgen Klopp, exentrenador de Borussia Dortmund, actualmente en Liverpool. Foto: Archivo Particular

Xabi Alonso tomó, oficialmente, la decisión de quedarse en Bayer Leverkusen. El entrenador español, que es la sensación en Europa, comunicó su determinación este viernes durante una rueda de prensa en la que explicó que no saldrá del equipo alemán.

“Mi trabajo en el Bayer aún no ha terminado. Quiero ayudar al club, ayudar a los jugadores a seguir desarrollándose, la directiva es estupenda”, declaró Alonso en la rueda de prensa.

“Todo es fantástico aquí. Aún soy un entrenador joven, pero creo que esta es la mejor decisión para mi futuro. Me he tomado mi tiempo y estoy seguro de ello”, reiteró el entrenador.

Pretendido por Liverpool y Bayern Múnich, Xabi Alonso acabó de esta manera las especulaciones sobre su futuro y seguirá al mando de Bayern Leverkusen, único equipo invicto de Europa y casi campeón de Alemania. “Para mí de lo que se trata es que como entrenador aquí tengo la sensación de que ‘quiero quedarme aquí, me siento bien aquí”, explicó el español.

🚨 Xabi Alonso seguirá en el Bayer Leverkusen: “Tuve una buena reunión con el club y les comuniqué que me quedo



Después de muchas conversaciones sobre mi futuro, aproveché el parón para reflexionar y tomar esa decisión”.pic.twitter.com/2nnqIaTWfG — Julián Capera (@JulianCaperaB) March 29, 2024

Jürgen Klopp, en defensa de Xabi Alonso

Liverpool busca entrenador porque su actual DT, Jürgen Klopp, decidió dejar su cargo al final de la actual temporada.

El alemán, que aseguró sentirse cansado y haber cumplido un ciclo, deja un vacío enorme en el cuadro de Anfield, el equipo de Luis Díaz.

Su reemplazo todavía no está claro y como se tenía esperanza en que sería Alonso, Liverpool tendrá que intensificar otras búsquedas.

“Yo mismo puedo hablar sobre lo que es ser un entrenador joven y con éxito. Hice lo mismo, me quedé, y jamás me arrepentí. Xabi está haciendo un gran trabajo, y quizá puedan mantener al equipo junto. No siempre es así, pero entiendo que quiera hacer eso”, dijo Klopp sobre la determinación de Alonso.

“¿Crees que se queda en el Leverkusen porque es demasiado pronto para salir? No creo que se pueda comparar. No sé cuántos partidos del Leverkusen has visto, pero aunque lo veas jugar de vez en cuando, siempre impresiona. No solo ha mejorado respecto al año pasado, han creado una mentalidad propia. Han ganado un montón de partidos, es una locura. No se puede decir que los exjugadores deban hacer esto o lo otro. Para algunos quizá sea demasiado temprano, para otros no”, agregó al respecto.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador