Kyle Walker, jugador del Manchester City, embarazó a su amante y su esposa lo dejó

Kyle Walker jugador del Manchester City se encuentra envuelto en una nueva polémica. Foto: EFE - NEIL HALL

Mientras era galardonado en los premios The Best por su aparición en el once ideal del 2023, Kyle Walker enfrentaba una situación escandalosa. Su amante, Lauryn Goodman, dio una entrevista para el diario The Sun on Sunday donde reveló detalles de la relación que mantenían en secreto y cómo decidió enfrentar a Annie Kilner, la esposa del jugador y quien está embarazada de seis meses.

Escándalo de Kyle Walker

Walker y Annie Kilner se conocen desde adolescentes, tiempo después formalizaron su relación, tuvieron tres hijos y pausaron su relación 2019. Tiempo siguiente, Walker tuvo un romance en secreto con Goodman y tendrían su primer hijo juntos. En 2021 volvieron a formar la relación consolidándola con matrimonio. No obstante, el defensor del Manchester City mantuvo romance con Goodman en secreto.

Después de las declaraciones públicas de Goodman, Annie Kilner tomó la decisión de separarse del futbolista de la selección de Inglaterra y dio a conocer la ruptura por medio de redes sociales “Publico esto en respuesta a las crecientes preguntas recientes de los medios sobre mi relación con Kyle y en un esfuerzo por proteger mi familia contra la intensidad de la atención de los medios... Lamentablemente, después de muchos años de matrimonio y tres maravillosos hijos, he decidido alejarme de Kyle por un tiempo”.

No es la primera vez que Walker está generando polémica alrededor de su vida amorosa. Annie Kilner 2020, en entrevista con el diario inglés The Sun, hizo pública la infidelidad del jugador y reveló que él era padre del bebe de la modelo Lauryn Goodman.

¿Qué dijo la amante de Kyle Walker?

Según Lauryn Goodman, en varias ocasiones le insistió Walker para que dejara de ocultar la verdad, pero él se negaba “Él era feliz con dos familias. Yo le decía: nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana, no quería que nadie saliera herido ni causar daño, pero por el bien de todos esto tenía que salir a la luz”.

Después de años ocultándolo, Goodman se comunicó con Kilner el 26 de diciembre y le contó la verdad “Le pedí a alguien que le enviara mi mensaje a Annie porque sabía que él estaba por fuera jugando, para poder hablar con ella y decirle la verdad en privado de que Kyle era el padre de mi hija”.

Mencionó que en medio de la conversación le insistió por pruebas de ADN, lo cual no fue suficiente para Kilner “Hasta que le enseñé el nombre de nuestra hija en los papeles” afirmó.

Actualmente, informan medios ingleses, Walker estaría viviendo en un ático en Manchester e intentando solucionar, nuevamente, su relación.