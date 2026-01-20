Kylian Mbappé, un enigma para un Real Madrid en crisis

Kylian Mabppé, figura de Real Madrid. Foto: AFP - PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Kylian Mbappé, ¿quién puede dudar de su talento? El francés, para muchos, es hoy el mejor jugador del mundo. El más desequilibrante. Su capacidad para romper defensas y convertir goles es indiscutible. En 2025 cerró con 65 tantos en el año calendario, cinco más que Harry Kane, e igualó un récord simbólico en Real Madrid: la marca de Cristiano Ronaldo, que había firmado 59 dianas en un mismo año vestido de blanco. Números de leyenda. Pero cifras que contrastan con una pregunta incómoda: ¿por qué un talento tan descomunal no ha logrado explotar...