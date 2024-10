La canción de Jhon Jáder Durán en Aston Villa que se hace viral en Inglaterra

Jhon Jáder Durán, figura de Aston Villa. Foto: Aston Villa

Jhon Jáder Durán es la figura del momento en Birmingham. En las últimas semanas, el delantero ha brillado en Aston Villa, consolidándose como uno de los mejores atacantes en la Premier League de Inglaterra.

Aunque todavía no es titular, el colombiano está bien considerado por el entrenador Unai Emery, que recurre constantemente al futbolista antioqueño para rescatar resultados.

El buen nivel de Durán ha despertado pasión en los aficionados de Aston Villa, que tienen al colombiano entre sus principales afectos.

Y así como le sucede a Luis Díaz en Liverpool, la canción que la hinchada del Villa le hizo al goleador, actualmente en la concentración de la selección de Colombia, se ha vuelto viral en redes sociales.

Video: la viral canción de Jhon Durán de la afición de Aston Villa

“Jhon Durán is on my mind and he’s Villa’s number 9 singin’ doowah do dee dee dee dum dee dee do”, dice la canción, que en español sería: “Jhon Durán está en mi mente y es el número 9 del Villa, cantando doowah do dee dee dee dum dee dee do”.

Jhon Jáder Durán renovó con Aston Villa

Antes de su viaje para concentrarse con la selección de Colombia, Jhon Jáder Durán renovó su vínculo con Aston Villa.

En medio de los rumores que ubican al colombiano como un objetivo de grandes clubes en Europa, Durán extendió su contrato con el cuadro de Birmingham.

Así lo anunció Aston Villa el lunes, explicando que el antioqueño firmó una renovación hasta 2030.

