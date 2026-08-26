La Champions 2026-2027 ya tiene sus 36 clasificados: estos equipos jugarán la fase de liga

Trofeo de la UEFA Champions League.

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Este miércoles quedó completada la lista de equipos que disputarán la fase de liga de la Champions League 2026-2027. En total serán 36 clubes los que participarán en la principal competencia europea, después de que se definieran los últimos cuatro cupos disponibles en la jornada de vuelta de los play-offs.

Los cuatro clasificados de este miércoles fueron AEK Atenas (Grecia), Slovan Bratislava (Eslovaquia), Fenerbahçe (Turquía) y Viking (Noruega). Los cuatro equipos se sumaron a Sabah, LASK y Bodø/Glimt, que habían asegurado el martes los otros tres cupos procedentes de la fase clasificatoria.

En el camino quedaron Levski Sofía (Bulgaria), Celtic (Escocia), Lyon (Francia) y Dinamo Zagreb (Croacia), entre otros oncenos que fueron eliminados durante la última jornada de los play-offs. Con los 36 clasificados ya definidos, ahora solo resta el sorteo que establecerá los ocho rivales que tendrá cada club en la fase de liga.

Dicho sorteo de la fase de liga se realizará este jueves 27 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco, a partir de las 18:00 en Europa Central, que serían las 11:00 a.m. de Colombia. El evento contará con transmisión de ESPN y Disney+. Posteriormente, la UEFA dará a conocer el calendario completo de los partidos.

Entre los principales cabezas de serie estarán Paris Saint-Germain, Arsenal, Barcelona, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Real Madrid y Atlético de Madrid. Los equipos serán distribuidos en cuatro bombos según su coeficiente UEFA, aunque el nuevo sistema hará que cada uno enfrente rivales de los distintos niveles.

Estos son los bombos del sorteo de la Champions League 2026/27

Bombo 1 : Bayern Múnich (Alemania), Real Madrid (España), París Saint Germain (Francia), Liverpool (Inglaterra), Manchester City (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), Arsenal (Inglaterra), Barcelona (España) y Atlético Madrid (España).

Bombo 2 : Borussia Dortmund (Alemania), Roma (Italia), Sporting (Portugal), Aston Villa (Inglaterra), Porto (Portugal), Manchester United (Inglaterra), Brujas (Bélgica), Real Betis (España )y PSV (Países Bajos).

Bombo 3 : Feyenoord (Países Bajos), Lille (Francia), Bodo/Glimt (Noruega), Napoli (Italia), RB Leipzig (Alemania), Villarreal (España), Fenerbahçe (Turquía), Shakhtar Donetsk (Ucrania) y Galatasaray (Turquía).

Bombo 4: Slavia Praga (República Checa), Slovan Bratislava (Eslovaquia), Stuttgart (Alemania), AEK Atenas (Grecia), LASK (Austria), Como (Italia ), RC Lens (Francia), Viking (Noruega) y Sabah FK (Azerbaiyán).

La edición también tendrá un par de equipos que vivirán una experiencia inédita en la fase de liga de la Champions como lo son el Como, Sabah, Viking y LASK Linz, que consiguieron por primera vez su clasificación a esta instancia, mientras que otros clubes como Real Betis, vuelven tras más de dos décadas de ausencia.

La fase de liga comenzará entre el 8 y el 10 de septiembre y se extenderá hasta el 27 de enero de 2027. Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto disputarán una ronda adicional de play-offs.

El recorrido de la Champions League 2026-2027 terminará el 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid. Será la segunda vez que este escenario, casa del Atlético de Madrid, reciba una final del torneo de clubes más importante del mundo, después de haber sido sede en 2019 del triunfo de Liverpool sobre Tottenham Hotspur.

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