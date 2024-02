La derrota de Chelsea compromete a Pochettino, ¿Quién podría llegar en su lugar?

El director técnico Mauricio Pochettino viene de dos derrotas consecutivas en la Premier League. Foto: AFP - BEN STANSALL

Este domingo, el Chelsea sufrió su segunda derrota consecutiva al perder en casa ante el Wolverhampton (4-2). La defensa de los Blues, que ya encajó cuatro goles el miércoles ante el líder Liverpool (4-1), mostró de nuevo sus fisuras.

Un triplete del brasileño Matheus Cunha (22, 63, 82) y un gol en propia del defensor francés Axel Disasi (43) dejaron sin efecto los goles de Cole Palmer —a pase del ecuatoriano Moisés Caicedo— y del también brasileño Thiago Silva para los londinenses, que quedan en el puesto 11 con 31 puntos, un puesto y un punto por detrás de los ‘Wolves’. Esta derrota pone en riego el lugar de Mauricio Pochettino en el banco del club y ya hay varios nombres para remplazar al argentino.

“Creo que no somos lo suficientemente buenos. Todos. En este momento esa es la realidad. Yo incluido. Lo que hemos enseñado hoy es que no somos lo suficientemente buenos. No hemos manejado esta situación como deberíamos. No quiero venir aquí y decir que soy el mejor, porque en estos momentos no estamos a la altura de la historia del club. Aun así, no nos rendiremos”, aseguró Pochettino.

Una posible vuelta de Mourinho al Chelesa

José Mourinho aún podría estar listo para un regreso a la Premier League este 2024 a pesar de haber sido despedido de su cuarto trabajo consecutivo el mes pasado y llega en un momento terrible para Mauricio Pochettino. El hombre de 61 años estaba dejó la Roma en enero, pero, según los informes, ya ha puesto su mirada en su próximo paso.

Los Blues no han logrado hasta ahora el progreso que muchos esperaban con Pochettino y se encuentran en la mitad de la tabla. Aunque están a poca distancia de los seis primeros, solamente cuatro puntos de ellos y el West Ham fuera de los lugares de la Liga de Campeones, las cosas con el argentino no han sido fáciles.

Mourinho sería el tipo de figura fuerte que puede devolverle un sentido de unidad e identidad al Chelsea en un momento en el que está ausente. Su historial reciente a nivel de clubes sugiere que sigue siendo un excelente entrenador líder y evoca actuaciones de élite cuando es necesario, pero sus resultados nacionales han disminuido con el tiempo.

