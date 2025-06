La emotiva videollamada de Juan Cuadrado que sorprendió a Paul Pogba en vivo

El francés fue sorprendido por Juan Guillermo Cuadrado en vivo durante el programa de Sergio ‘Kun’ Agüero y no pudo contener la emoción al recordar cómo lo apoyó en los momentos más difíciles. Foto: AFP - MARCO BERTORELLO

Paul Pogba fue el gran invitado en La Casa del Kun, el programa en vivo que Sergio Agüero conduce vía Twitch para ESPN. Pero lo que parecía una charla futbolera más se transformó en un emotivo reencuentro entre amigos cuando apareció en pantalla Juan Guillermo Cuadrado, sorprendiendo al francés con una videollamada que desató sonrisas y recuerdos.

Ambos compartieron camerino en la Juventus, pero lo suyo va más allá de los partidos. Pogba, sin filtros, habló del valor que tiene Cuadrado en su vida personal. “Es una persona top, es mi hermano”, dijo con una sinceridad que desarmó a todos.

El campeón del mundo en 2018 recordó cómo el colombiano estuvo presente en sus peores momentos: “Fue el que más me llamó. Un día me dijo ‘quiero rezar por vos’ y se puso a orar. Se me salieron las lágrimas. En el fútbol hay compañeros, pero no hermanos… y él lo es”.

Pogba, con un español casi perfecto –aprendido, según cuenta, gracias a las charlas con Cuadrado–, soltó risas al recordar cómo su excompañero lo acostumbró a frases colombianas como “panita”. Pero el tono volvió a lo emocional cuando Cuadrado tomó la palabra, acompañado de su hija, para devolverle los elogios.

“Pogba es parte de mi familia”, dijo el extremo, hoy fuera del radar mediático pero con presencia intacta en la vida del francés. “Cuando llegan los problemas, hay quienes se alejan… yo quise estar más cerca. Él sabe lo que significa para mí”.

¿Dónde jugará Paul Pogba?

Más allá del momento emotivo, Pogba también dejó entrever que su regreso al fútbol está cerca. Tras dos años alejado por una dura sanción, su vuelta al campo sería con el AS Mónaco, con quien estaría ultimando detalles para firmar por dos temporadas.

