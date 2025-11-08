Logo El Espectador
La era de James en León llega a su final: ¿qué viene para el 10 de la selección?

El cucuteño, según los reportes que llegan desde México, no continuará en el equipo esmeralda.

Fernando Camilo Garzón
08 de noviembre de 2025 - 01:00 p. m.
James Rodríguez, con la camiseta de León.
James Rodríguez, con la camiseta de León.
Foto: EFE - Luis Ramírez

Este sábado la etapa de James Rodríguez en el Club León llega a su final. Desde México, distintos reportes confirman que el colombiano no seguirá en el equipo de las “panzas verdes”.

El motivo central sería económico: la renovación del contrato del cucuteño, con las mismas condiciones salariales, resultaba insostenible para un club que, aunque pertenece al Grupo Pachuca, maneja un presupuesto más limitado que el de otras potencias de la Liga MX.

Así, se pone fin a una etapa que significó, para el volante de la selección de Colombia, algo más...

