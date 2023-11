El mundo del fútbol reacciona a la liberación del papá de Luis Díaz

Familiares de Luis Manuel Díaz celebran la liberación del papá del delantero de Liverpool. Foto: AFP - LISMARI MACHADO

¡En libertad! Luis Manuel Díaz, padre del delantero Luis Díaz, fue liberado este jueves por el ELN en la Serranía del Perijá, en zona fronteriza con Venezuela. Díaz, según primeras versiones, ya se encuentra en Valledupar y se encuentra en buen estado de salud sin signos de maltrato.

‘Mane Díaz’, como es conocido el papá del futbolista, fue interceptado el sábado 28 de octubre por hombres armados que lo secuestraron a él y a Cilenis Marulanda, su esposa y madre del futbolista, cuando estaban en una estación de servicio en Barrancas (La Guajira).

Según informaron las autoridades, la presión del grupo antisecuestros obligó a los delincuentes a abandonar a la madre del futbolista, quien fue liberada el mismo día del plagio.

¡Damos gracias a Dios por la liberación del Sr. Luis Díaz! 🙏🏽Con él ya se encuentran Mons. Francisco Ceballos, obispo de Riohacha y Mons. Héctor Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quienes conformaron la comisión humanitaria encargada de facilitar su liberación. pic.twitter.com/KK6SOvcyca — Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) November 9, 2023

El martes 7 de noviembre, Otty Patiño, jefe del equipo negociador del gobierno de Gustavo Petro anunció que ese día posiblemente sería la fecha de liberación.

Sin embargo, el proceso de rescate de ‘Mane’ Díaz arrancó en la mañana de este jueves, a las 9:00 a.m., con el despegue del helicóptero de la comisión humanitaria en el aeropuerto de Valledupar, con destino a una coordenada entre los departamentos de La Guajira y César, donde el ELN entregó al secuestrado. Sobre las 11:00 a.m., el padre de ‘Lucho’ fue liberado en la Serranía del Perijá y a las 11:20 a.m. ya se encontraba en Valledupar.

Primeras imágenes de Luis Manuel Díaz en libertad después de doce días secuestrado por la guerrilla del ELN. El padre del jugador Luis Díaz fue entregado a una comisión humanitaria de la ONU y la Iglesia católica en inmediaciones de la Serranía de Perijá, cerca de la localidad de… pic.twitter.com/s7QaAe9A3T — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 9, 2023

Las reacciones del mundo del fútbol

La Federación Colombiana de Fútbol agradece al Gobierno Nacional, a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, así como a todas las instituciones y funcionarios que hicieron posible la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de nuestro jugador @LuisFDiaz19.



🔗… pic.twitter.com/sWuheyO2bR — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 9, 2023

La Federación Colombiana de Fútbol fue una de las primeras entidades en reaccionar a la noticia. “La FCF agradece al Gobierno Nacional, a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, así como a todas las instituciones y funcionarios que hicieron posible la liberación de Luís Manuel Díaz, padre de nuestro jugador Luís Díaz”, dice en un comunicado.

“El fútbol como disciplina deportiva simboliza el talento, la dedicación, el trabajo en equipo y los valores intrínsecos del ser humano. En Colombia debe continuar siendo un referente de entretenimiento, sana competencia, unión y alegría”, agregó la FCF.

“Detrás de un balón, ruedan los sueños e ilusiones de los niños y niñas, jóvenes, mujeres, hombres y adultos futbolistas, sus allegados y todo un país”, sentenció.

La Dimayor, máximo organismo del fútbol colombiano, celebró la labor hecha por las Fuerzas Militares, Policía, el Gobierno Nacional y todos los organismos involucrados.

La División Mayor del Fútbol Colombiano – 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente Fernando Jaramillo y los 36 clubes profesionales afiliados celebran la liberación del papá de Jesús y Luis Díaz.



Asimismo, reconocen la ardua labor llevada a cabo por las Fuerzas Militares,… pic.twitter.com/BQxGfBmv84 — DIMAYOR (@Dimayor) November 9, 2023

En el partido de este jueves de Liverpool frente a Touluse en Europa League, Luis Díaz se perfila como uno de los titulares. El partido será a las 12:45 p.m.

Por otro lado, el extremo de Luis Díaz sí sería parte de la convocatoria de la selección de Colombia para enfrentar a Brasil y a Paraguay en las Eliminatorias.

El pasado domingo, Luis Díaz volvió a las canchas con la camiseta del Liverpool en su visita al Luton Town por la fecha 11 de la Premier League, con un cabezazo aseguró el empate 1-1 y el colombiano le dedicó el gol a su padre.

“Libertad para papá”, se leía en la camiseta que utilizó el guajiro por debajo del uniforme. Al final del compromiso, tanto sus compañeros como sus rivales se acercaron no solo para felicitarlo, sino para mostrarle su apoyo.

CON DEDICATORIA ESPECIAL: Lucho Díaz ganó de arriba y puso el 1-1 agónico de Liverpool contra Luton en la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la #Premier por #StarPlusLA pic.twitter.com/9BeszkOosF — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2023

Desde el momento en el que se conoció el secreto del padre de Díaz, tanto sus compañeros del equipo como el director técnico Jurgen Klopp. “Hemos jugado este partido en las circunstancias más difíciles que nunca he experimentado. Después de más de 1.000 partidos, crees que lo has vivido todo. Pero esto no va sobre nosotros. Todos rezamos para que estén bien. Lo único que podemos hacer es luchar por nuestro hermano y eso es lo que sus compañeros hicieron”, dijo el alemán.

Alisson Becker, el guardameta de los Reds, también manifestó su apoyo al guajiro: “Sentimos su dolor, pero para él es un nivel diferente. A veces, el fútbol, en momentos oscuros, puede traer alegría a la gente, puede traer alegría a alguien que está pasando apuros. Y creo que el fútbol le está dando una pizca de alegría a Lucho en este momento”.

Compañeros de selección de Colombia de ‘Lucho’ también expresaron sus mensajes de apoyo. James Rodríguez, Falcao y Juan Guillermo Cuadrado fueron de los primeros jugadores en pedir la liberación del papá del extremo del Liverpool.

