La Fifa decidió: el Mundial sub 20 ya no será en Indonesia

Gustavo Puerta (d) de Colombia disputa un balón con Andrey Santos de Brasil en un partido de la fase final del Campeonato Sudamericano Sub 20 entre las selecciones de Colombia y Brasil en el estadio El Campín en Bogotá. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Tras la reunión de este miércoles entre el presidente de la Fifa Gianni Infantino y su homólogo en la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), Erik Thohir, la Fifa ha decidido retirar a Indonesia como país anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023 debido a las circunstancias actuales.

El nuevo país organizador será anunciado lo antes posible, aunque las fechas del torneo permanecen sin cambios por el momento. Se realizará del 20 de mayo al 11 de junio. Más adelante se determinarán las posibles sanciones para la PSSI.

ATENCIÓN! La FIFA le sacó la sede del Mundial sub-20 a Indonesia. El organismo determinará en el futuro las sanciones a ese país. Se anunciará al nuevo organizador "lo antes posible". Argentina 🇦🇷 se ofreció para albergar el certamen, que tiene como fecha de arranque el 20/5. pic.twitter.com/gI2UEqME28 — VarskySports (@VarskySports) March 29, 2023

“La Fifa desea recalcar que, a pesar de la decisión adoptada, sigue comprometida con ayudar a la PSSI, en colaboración estrecha con el Gobierno del presidente Widodo, a llevar a cabo el proceso de transformación del fútbol nacional tras la tragedia ocurrida en octubre de 2022″, aseguró la organización.

Los miembros de los distintos equipos de la Fifa permanecerán en Indonesia los próximos meses y asistirán en lo necesario a la PSSI bajo la dirección del presidente Thohir.

Próximamente, se acordará la fecha de una nueva reunión entre el presidente de la Fifa y el de la PSSI.

¿Qué pasó?

Todo inició con la clasificación de la selección de Israel al Mundial sub 20 que se iba a desarrollar en Indonesia, país musulmán que apoya a Palestina y no mantiene relaciones diplomáticas formales con Israel. De hecho, en los últimos días hubo varias protestas en Yakarta para no permitir la participación de los israelitas.

🚨 [CONFIRMADO] FIFA le QUITÓ la sede del Mundial Sub 20 a Indonesia.



🏟️ Informó que se mantienen las fechas y que se anunciará el candidato en los próximos días.



🇦🇷 AFA ya hizo saber que está dispuesta a organizarlo y se encuentra expectante.



Vía @CLMerlo pic.twitter.com/y0XxaBKPB3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 29, 2023

Además, el sorteo del Mundial se iba a realizar este próximo viernes 31 de marzo, pero Wayan Koster, gobernador de Bali, donde se disputarán los partidos, rechazó la presencia de los israelitas en el sorteo. Esto fue asumido por la Fifa como una falta a la garantía de ejecución del evento y, como estaba estipulado, retiró el evento de Indonesia.

Los organizadores planeaban hacer jugar a la selección de Israel en Bali, isla con mayoría de población hinduista, para evitar los problemas, pero la oposición del gobernador cuestionó este proyecto.

Ante esta noticia, según el medio Doble Amarilla, Argentina se habría postulado para recibir la copa en su territorio y así poder participar, ya que no logró clasificar tras un decepcionante papel en el sudamericano sub 20 disputado a comienzos de este año en Colombia.

