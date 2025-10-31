Logo El Espectador
Las razones detrás de la hegemonía de Brasil en los torneos de la Conmebol

Siete años y siete campeones del mismo país. El gigante sudamericano se ha adueñado del título de la Copa Libertadores desde 2019.

Daniel Bello
31 de octubre de 2025 - 06:15 p. m.
Jugadores de Flamengo celebran su clasificación a la final de la Copa Libertadores 2025.
Foto: EFE - Adan González

La final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo será un nuevo capítulo en la hegemonía brasileña en los torneos Conmebol. Desde hace seis años, los rivales y las sedes de la definición del título han cambiado, pero los campeones siguen hablando portugués.

La edición de este año, que se disputará el 29 de noviembre en Lima (Perú), ratifica una tendencia que se ha convertido en costumbre. Será la séptima consagración consecutiva de un club brasileño. También es la séptima final en la historia del certamen entre equipos del mismo...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

