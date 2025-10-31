Las razones detrás de la hegemonía de Brasil en los torneos de la Conmebol

Jugadores de Flamengo celebran su clasificación a la final de la Copa Libertadores 2025. Foto: EFE - Adan González

La final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo será un nuevo capítulo en la hegemonía brasileña en los torneos Conmebol. Desde hace seis años, los rivales y las sedes de la definición del título han cambiado, pero los campeones siguen hablando portugués.

La edición de este año, que se disputará el 29 de noviembre en Lima (Perú), ratifica una tendencia que se ha convertido en costumbre. Será la séptima consagración consecutiva de un club brasileño. También es la séptima final en la historia del certamen entre equipos del mismo...