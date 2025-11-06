Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La historia de Leonardo Castro, el bogotano que conquistó África

El atacante colombiano, quien debutó como profesional en Millonarios, brilló en el fútbol de Sudáfrica, donde compitió por siete temporadas.

Daniel Bello
Daniel Bello
06 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
Leonardo Castro vistió las camisetas de Mamelodi Sundowns y Kaizer Chiefs.
Leonardo Castro vistió las camisetas de Mamelodi Sundowns y Kaizer Chiefs.
Foto: Mamelodi Sundowns

A David Leonardo Castro Cortés lo apodaban el Bombardero de Kennedy. Creció en las canchas del suroccidente de Bogotá y pasó por Caterpillar, uno de los clubes más representativos de la capital en materia formativa. Sus condiciones lo llevaron a Millonarios, con el que debutó como profesional.

En el cuadro embajador se estrenó en 2008, en una época difícil para la institución. De ese tiempo conserva amistades, como la de Rafael Robayo, y el recuerdo agradecido hacia el técnico que más lo marcó, Óscar Héctor Quintabani, quien no solo le dio...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Bombardero de Kennedy

David Leonardo Castro Cortés

Leonardo Castro

Millonarios

Mamelodi Sundowns

Kaizer Chiefs

Champions África

Sudáfrica

Leo Castro

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.