La historia de Leonardo Castro, el bogotano que conquistó África

Leonardo Castro vistió las camisetas de Mamelodi Sundowns y Kaizer Chiefs. Foto: Mamelodi Sundowns

A David Leonardo Castro Cortés lo apodaban el Bombardero de Kennedy. Creció en las canchas del suroccidente de Bogotá y pasó por Caterpillar, uno de los clubes más representativos de la capital en materia formativa. Sus condiciones lo llevaron a Millonarios, con el que debutó como profesional.

En el cuadro embajador se estrenó en 2008, en una época difícil para la institución. De ese tiempo conserva amistades, como la de Rafael Robayo, y el recuerdo agradecido hacia el técnico que más lo marcó, Óscar Héctor Quintabani, quien no solo le dio...