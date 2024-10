La insólita reacción de Arturo Vidal tras la goleada de Colombia a Chile: video

Arturo Vidal no fue convocado y vio el partido desde el centro de entrenamiento del Colo-Colo. Foto: Redes Sociales/AFP

Pese a no estar en la cancha, el ex capitán de la selección chilena Arturo Vidal se convirtió en uno de los protagonistas de la derrota de Chile por 4-0 ante Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla camino al Mundial 2026. En una transmisión en vivo en su cuenta de Twitch, el mediocampista del Colo-Colo no pudo ocultar su frustración por el resultado.

La reacción del exjugador del Bayern Múnich, que circuló en redes sociales digitales, refleja el sentir de gran parte de la hinchada chilena. Vidal no pudo contener la frustración al ver caer a La Roja. Su grito, lleno de rabia e impotencia, se convirtió en el eco de una nación futbolística que vive una profunda crisis y que, por ahora, está fuera de la Copa Mundo.

¡¡UN GRITO DE BRONCA QUE LO DICE TODO!! Así reaccionó Arturo Vidal al 3-0 de Colombia: elogió a Durán, el crack de Aston Villa.



📹 Kick/kingarturo23oficial pic.twitter.com/ueoAf9fx8A — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2024

La viralización del vídeo de Vidal reabrió el debate sobre su necesario regreso a la selección absoluta. Los aficionados han clamado por su regreso, argumentando que su presencia podría ser un revulsivo para un equipo que atraviesa un momento complicado.

Más allá de la polémica generada por su ausencia y su reacción en las redes sociales, lo cierto es que la reacción de Vidal refleja el sentir de muchos chilenos. La derrota ante Colombia ha sido un duro golpe y la esperanza de clasificar al próximo Mundial parece cada vez más lejana.

La imagen de Vidal, ícono del fútbol chileno, desconsolado por la derrota de su equipo, ha conmovido a los hinchas y ha puesto de relieve el profundo amor que siente por la camiseta. Su grito, aunque espontáneo y lleno de emoción, se ha convertido en símbolo de la frustración de una generación que sueña con revivir los días de gloria del pasado.

