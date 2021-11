La misión “espacial” de Colombia para ganarle a Brasil, pero con James

Este martes será, a dos días del partido, el primer entrenamiento con grupo “completo” de Reinaldo Rueda para preparar el juego ante Brasil en São Paulo, del próximo jueves (7:30 p. m., Gol Caracol). En comillas, porque Radamel Falcao García sufrió una rotura en el aductor mayor del muslo derecho frente al Real Madrid y estará al menos 21 días alejado de las canchas. Óscar Murillo también fue desconvocado por lesión en una selección que tampoco podrá contar con Yerry Mina y Carlos Cuesta. Un vacío deportivo y emocional para un camerino que ya pasó la página y tiene una energía renovadora en la primera concentración de James Rodríguez –y lo que su figura representa– en la era de Reinaldo Rueda.

Parece una ley, nunca coinciden. Rara vez están al menos dos. Solo hubo una excepción a la regla: la única vez que han disputado un partido oficial juntos Falcao, James Rodríguez y Juanfer Quintero fue en el triunfo 3-0 de Colombia sobre Polonia en el Mundial de Rusia 2018. Esa noche, en Kazán, Juan Fernando Quintero jugó el que para él ha sido el mejor partido de su carrera, Falcao anotó su único gol en un Mundial y James les puso un botón de pausa a los problemas físicos que aquejó en esa Copa del Mundo y metió dos asistencias, acreditándose como el MVP de ese juego, el más colorido del último tiempo de la selección.

Esta vez al único que le tocará estar, quién sabe si como titular o alternativa, será a James Rodríguez, quien en palabras de Laurent Blanc, su DT en Catar, tal vez no por mucho, no está en las mejores condiciones físicas y de ritmo de competencia. Pero su presencia, necesaria siempre, supone un salto competitivo y mental para un equipo que sufre para crear opciones favorables de peligro en el área rival para sus delanteros. No se anotó ningún gol en la triple fecha pasada, tampoco se recibió ninguno. Reinaldo Rueda sigue invicto en las Eliminatorias con Colombia, pero con una bolsa pesada de seis empates y apenas dos victorias.

¿Dónde entrará James en el 4-4-2 o 4-4-1-1 de Reinaldo? En el papel, teniendo en cuenta que solo en un par de veces ha utilizado el 4-2-3-1, su lugar lo disputaría con Juan Guillermo Cuadrado, el líder capital de Reinaldo en el juego, como mediocampista ofensivo derecho. Aunque la lesión de Stefan Medina podría retrasar al hombre de la Juventus a la posición de lateral.

La incursión de nombres nuevos, tan reclamados desde hace un tiempo, como Víctor Cantillo, Diego Valoyes y Cristian Arango, representa alternativas que le darán pólvora al equipo frente a Brasil y Paraguay, el próximo martes en Barranquilla.

Y Brasil, que hasta el partido ante Colombia que terminó 0-0 en Barranquilla tenía puntaje perfecto, nunca en su historia ha perdido de local por Eliminatorias. Es una misión “espacial” ganarles, pero en el imaginario colectivo del camerino está esa ilusión, sobre todo tras los dos partidos pasados ante la verdeamarelha, en los que, tanto por clasificatorias como en la Copa América, el equipo les jugó mirándolos directamente a los ojos. “No vamos a salir a empatarle a Brasil”, las escuetas palabras de Miguel Ángel Borja en rueda de prensa que resumen la propuesta de este jueves. Hay trece futbolistas apercibidos, que de recibir tarjeta amarilla, se perderán el encuentro ante Paraguay. Entre ellos están David Ospina, James Rodríguez, Luis Díaz y sobre todo Wílmar Barrios, el futbolista más importante e irreemplazable de la era Rueda.

Es imposible jugar un partido pensando en el otro, pero el “otro” será, ante la patología de empates, un juego en el que solo sirve ganar para llegar a Catar. El de Brasil es un partido “que se puede perder”, pero en el siguiente se jugará un porcentaje significativo de la clasificación en unas Eliminatorias que, salvo Argentina y Brasil, han estado marcadas por la irregularidad, en las que los demás no han podido consolidarse en la tabla.

Quedan tres partidos en Barranquilla, donde en verdad reposa el billete al Mundial. Además del de Paraguay, faltan enfrentamientos ante Perú y Bolivia.

Aunque no se consiguió una victoria necesaria ante Ecuador en el Metropolitano la fecha pasada, casi que obligada por el contexto, la situación de Colombia sigue siendo favorable. Quedó a un punto de Ecuador con 16 unidades, el escolta de Brasil y Argentina. Porque Bolivia goleó 4-0 a Paraguay y lo dejó con 12 puntos sumido en una crisis en la que despidió a su entrenador Eduardo Berizzo y llegó en su reemplazo Guillermo Barros Schelotto. Debutará ante Chile, equipo que ganó sus últimos dos partidos y resucitó, con 13 puntos, en la tabla de posiciones.

El margen de error es cada vez más estrecho para todos. Y el jueves, en Brasil, no se vislumbra una victoria, pero sí una batalla gallarda ante un rival con el que siempre salen chispas con una Colombia que no tiene complejo de inferioridad con ninguno.