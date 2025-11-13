La revolución de René Higuita se patentó en el Salón de la Fama del fútbol internacional

El ingreso de René Higuita al Salón de la Fama del Fútbol Internacional confirma la vigencia de un arquero que transformó el juego, desafió los límites del puesto y convirtió la irreverencia en legado. Foto: EFE - David Martínez Pelcastre

A René Higuita lo apodan “el Loco”, pero su carrera no fue un arrebato de excentricidad, sino una revolución. Esta semana, en Pachuca (México), el fútbol mundial le rindió tributo al hombre que cambió para siempre la manera de entender la portería. Su ingreso al Salón de la Fama del Fútbol Internacional —junto a figuras como Dunga, Iker Casillas, Diego Forlán y Gary Lineker— no es solo un reconocimiento tardío a su talento, también es la confirmación de que aquel arquero nacido en Medellín en 1966 se convirtió, sin proponérselo, en un...