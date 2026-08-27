La UEFA sorteó el fixture de la Champions 2026/27: así quedó el camino de los favoritos

Mónaco (Mónaco), 27/08/2026.- El secretario general adjunto de la UEFA, Giorgio Marchetti (segundo por la izquierda), se dirige a la audiencia flanqueado por el exinternacional francés Thierry Henry (izquierda), el exinternacional español David Villa (centro) y los presentadores Pedro Pinto y Reshmin Chowdhury durante el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 en el Grimaldi Forum de Mónaco, el 27 de agosto de 2026. (Liga de Campeones) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Foto: EFE - SEBASTIEN NOGIER

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La fase de liga de la Champions League 2026/27 ya tiene definido su fixture. Este jueves se realizó en Mónaco el sorteo que estableció los ocho rivales de cada uno de los 36 participantes, en una edición que mantendrá el formato de tabla única y que tendrá su final en el Metropolitano de Madrid.

La ceremonia contó con la participación de los exfutbolistas David Villa y Thierry Henry, quienes colaboraron durante el proceso. Por tercer año consecutivo, un sistema informático automatizado fue revelando los emparejamientos y determinando las condiciones de local y visitante para cada uno de los clubes presentes en el grupo único.

Los 36 equipos fueron distribuidos en cuatro bombos de nueve clubes, establecidos de acuerdo con el coeficiente UEFA. Cada participante quedó emparejado con dos rivales de cada bombo, a los que enfrentará tanto en condición de local como de visitante. Ningún equpo podrá enfrentarse a equipos de su misma asociación nacional en esta ronda.

Cada equipo disputará ocho partidos durante la fase de liga, cuatro en condición de local y cuatro como visitante. Al terminar las ocho jornadas, los ocho primeros de la clasificación avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados entre las posiciones novena y vigesimocuarta jugarán una ronda adicional de play-offs.

En lo deportivo, la Champions League comenzará la ronda recién sorteada el próximo 8 de septiembre y la última jornada se disputará el 27 de enero de 2027. Después vendrán los play-offs y las eliminatorias directas, hasta llegar a la final del 5 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid.

Estos eran los bombos del sorteo de la Champions League 2026/27

Bombo 1 : Bayern Múnich (Alemania), Real Madrid (España), París Saint Germain (Francia), Liverpool (Inglaterra), Manchester City (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), Arsenal (Inglaterra), Barcelona (España) y Atlético Madrid (España).

Bombo 2 : Borussia Dortmund (Alemania), Roma (Italia), Sporting (Portugal), Aston Villa (Inglaterra), Porto (Portugal), Manchester United (Inglaterra), Brujas (Bélgica), Real Betis (España )y PSV (Países Bajos).

Bombo 3 : Feyenoord (Países Bajos), Lille (Francia), Bodo/Glimt (Noruega), Napoli (Italia), RB Leipzig (Alemania), Villarreal (España), Fenerbahçe (Turquía), Shakhtar Donetsk (Ucrania) y Galatasaray (Turquía).

Bombo 4: Slavia Praga (República Checa), Slovan Bratislava (Eslovaquia), Stuttgart (Alemania), AEK Atenas (Grecia), LASK (Austria), Como (Italia ), RC Lens (Francia), Viking (Noruega) y Sabah FK (Azerbaiyán).

Así quedó el fixture de los cabezas de serie:

- Bayern Múnich (Alemania)

- Real Madrid (España)

- Paris Saint-Germain (Francia)

- Liverpool (Inglaterra)

- Manchester City (Inglaterra)

- Inter de Milán (Italia)

- Arsenal (Inglaterra)

- Barcelona (España)

- Atlético Madrid (España)

La UEFA suspendió su amenaza de boicotear las competencias de la FIFA

La jornada en Mónaco también dejó una importante decisión institucional. La UEFA suspendió provisionalmente su amenaza de retirar a los equipos europeos de las competiciones organizadas por la FIFA, después de recibir garantías de que el proyecto FIFA Forward Enterprise fue retirado de manera definitiva.

Según explicó la confederación europea, la FIFA confirmó por escrito que la iniciativa no volverá bajo ninguna forma, estructura o denominación. El proyecto había generado una fuerte reacción por la posibilidad de abrir a inversores privados una estructura comercial vinculada a los ingresos de la Copa del Mundo.

La suspensión del boicot no significa, sin embargo, el final del conflicto entre ambas entidades. La UEFA mantiene sus cuestionamientos a la gestión de Gianni Infantino y continúa explorando medidas legales e institucionales relacionadas con el proyecto frustrado, mientras busca impulsar reformas en la gobernanza de la FIFA.

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