“Lamine Yamal es uno de los mejores del mundo”: Messi alabó a la joya de Barcelona

En el relanzamiento de Simplemente Fútbol, ahora emitido por YouTube, Lionel Messi fue el invitado estelar del periodista y exjugador argentino Quique Wolf.

En una entrevista extensa, el capitán argentino habló sobre su futuro en el Mundial 2026, su presente en el Inter de Miami y su admiración por el joven talento del Barcelona, Lamine Yamal.

“Los niños lo quieren imitar”: Messi sobre Lamine Yamal

En su charla con Quique Wolf, Messi elogió con entusiasmo a la nueva joya del fútbol español: “Los niños miran e imitan todo, conocen a todos y siguen a todos, porque hablan de jugadores actuales como Mbappé, Vinicius, Haaland, Lewandowski y Lamine Yamal, que siendo tan joven es muy bueno. En serio, es increíble”.

Sobre su rendimiento reciente, destacó: “Es impresionante lo que está demostrando Lamine Yamal, lo que está haciendo y lo que ha hecho ya. Ya ha sido campeón de la Eurocopa con España”.

Y proyectando su futuro, añadió: “Solo tiene 17 años, está en pleno proceso de crecimiento y seguirá creciendo como jugador y aportando cosas a su juego, como hice yo. Tiene cualidades increíbles y ya es uno de los mejores jugadores del mundo”.

Messi puso en duda su participación en el Mundial de 2026

Sobre su posible participación en el Mundial de 2026, Messi fue prudente: “Está lejos, pero pasa rapidísimo. Este año va a ser importante. Poder jugar con continuidad, sentirme bien. El año pasado arranqué la pretemporada y tuve algunas lesiones. Este año hice una buena pretemporada, arranqué bien y me siento bien. Pero es una temporada larga porque no termina hasta diciembre y está el Mundial de Clubes. Pienso y veo, pero no me quiero poner metas. Voy día a día y veo cómo me siento físicamente y ser sincero conmigo mismo”.

También habló sobre su decisión de mudarse a Estados Unidos: “Tuve la intención de poder volver a Barcelona, y estar donde yo siempre quise estar, pero no se pudo nuevamente, y después fue una decisión familiar. El hecho de haber ganado el Mundial también hizo mucho. Tenía claro que no quería estar en otro equipo de Europa. No se me pasaba por la cabeza. Fue una decisión familiar vivir en los Estados Unidos y disputar esta liga en un club que está creciendo y tiene ilusiones de hacer cosas grandes”.

Respecto a su nueva vida, reconoció: “Veníamos de dos años complicados porque veníamos de vivir de una manera en Barcelona y en París la familia estuvo bien, pero no me sentí cómodo en el día a día y en los entrenamientos. Queríamos estar seguros de que la familia esté bien y yo disfrutar de lo que a mí me gusta”.

Sobre sus hijos, se mostró feliz de poder acompañarlos: “Están todo el día con la pelota. Es un lugar donde puedo disfrutarlos yo también, vienen todos los días a entrenar, compiten, tienen partidos. Tener la posibilidad de acompañarlos en eso es espectacular. Son muy diferentes los tres. Thiago es más pensante, organizador, mediocampista. Mateo es delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, tiene uno contra uno, es más de hacer sus jugadas”.

¿Cómo ve a Inter de Miami en el Mundial de Clubes?

Consultado sobre si le ilusiona ganar el Mundial de Clubes con Inter Miami, respondió: “Ahora disfruto, ya no puedo pedir más nada. Quiero seguir compitiendo y ganando. Es mi esencia y crecí así”.

También revivió una anécdota clave de sus inicios en el Barcelona y la oportunidad que le dio Frank Rijkaard: “Rijkaard para mí fue el más importante porque me dio el lugar y el espacio para estar. Si no hubiera sido por él... Muchas veces dependes del que está. No había cupo porque estaban Rony (Ronaldinho) y (Samuel) Eto’o. Yo en ese momento no era español todavía y ocupaba cupo. Y había posibilidad de salir porque no iba a jugar y yo tampoco me quería quedar en el Barça B y después viene el partido por la (Copa Joan) Gamper contra Juventus. Cuenta la historia Capello... A partir de ahí, me hicieron español y me pude quedar. Crecí en esa etapa y aprendí mucho de todos los monstruos que había, de ser muy cercano a Ronaldinho, que me apadrine. Es un recuerdo”.

Sobre el golpe de la final perdida en Brasil 2014 y la consagración en Qatar 2022, reflexionó: “Haber llegado a la final (contra Alemania) y no ser campeón fue una tortura para mí. Ser campeón más tarde hace todo un poco más suave, se asimila de otra manera. Podría haber ganado dos Mundiales, pero tengo la Copa del Mundo”.

También explicó su estrategia al patear penales, como lo hizo ante Francia: “Siempre intenté patear primero, de hacerme cargo, como pateo generalmente en los 90 minutos. Fue difícil también porque ellos empiezan metiendo y tenés la obligación. No iba pensando dónde patearlo. Iba pensando en hacer lo mismo que en el primero y en los últimos: que no me coma la ansiedad, esperar hasta último momento, mentalizarme y no cambiar nada”.

Sobre sus trofeos personales y los títulos con la selección, compartió: “Está todo guardado en Barcelona. Tengo una sección especial de la Argentina con los trofeos del Mundial, Copa América, Finalissima, Sub 20 y Juego Olímpico”.

Finalmente, dejó una reflexión íntima sobre el legado que le deja a sus hijos: “Por ahí, mis hijos no valoran todo lo que hice, pero creo que se van a dar cuenta del valor con los años. Hoy no se dan cuenta de algunas cosas porque son chicos y muchas cosas no las entienden”.

