Las chances de Luis Díaz y Bayern Múnich de ser monarcas de Europa

Jugadores de Bayern Múnich entrenándose antes del partido por los octavos de final de la UEFA Champions League contra Atalanta este martes 10 de marzo de 2026. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Hoy se da inicio a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26, y sin duda las miradas de Colombia están puestas en Bayern Múnich, el club en el que, cada semana, la figura de la selección, Luis Díaz, es noticia por un gol o una asistencia. Sin embargo, el verdadero reto del gigante de Baviera y del guajiro es la “Orejona”, pues aunque la plana mayor del club más ganador de Alemania le da mucha importancia a la Bundesliga, es un torneo que se le ha hecho paisaje a la escuadra roja. Este año el objetivo parece...